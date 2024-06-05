Доброе дело без награды не останется

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Девушка узнала, что маленький мальчик с мамой каждый день приходит в их двор, чтобы посмотреть на арт-объект в виде коровы. Автор видео решила отблагодарить ребёнка за такое внимание и оставила ему небольшой подарок.
Добрый поступок пускает корни во все стороны, а потом из этих корней вырастают новые деревья.
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греют.
Вот именно такого-не сильно затратного финансово,но безумно дорогого эмоционально позитива зачастую и не хватает!)
ну возьми нейтральный, яркий, это ж ребенок.