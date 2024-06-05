FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8956 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Доброе дело без награды не останется

Доброе дело без награды не останется

Автор:
05 июня 2024 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   добро   корова   подарок   позитив   сюрприз   
2246
1
1

Девушка узнала, что маленький мальчик с мамой каждый день приходит в их двор, чтобы посмотреть на арт-объект в виде коровы. Автор видео решила отблагодарить ребёнка за такое внимание и оставила ему небольшой подарок.

Добрый поступок пускает корни во все стороны, а потом из этих корней вырастают новые деревья.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   дети   добро   корова   подарок   позитив   сюрприз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Darki Час назад
Очень приятная история,позитивная)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleksei Минуту назад
люблю такие истории - душу

греют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
Это просто офигенно!))) Быть бобру)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Хачик 8 минут назад
Добрый пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Кузнецов Алексей 15 минут назад
Ну наконец то фишки выложили позитивное видео !!! А то от этих аварий и убийств уже заходить сюда не охота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Abloy_Vlg Полчаса назад
мило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
Ожидал, что папаша принесёт какой-нибудь напиток. Ведь зачем ещё узкий вертикальный пакет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vfrcbvec 38 минут назад
Какому ушлебку доброта не подуше? Обозначься, с аргументом, просто интересно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
485
sniperok 39 минут назад
очень, очень классно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
foggen2 42 минуты назад
Прелесть какая!
Вот именно такого-не сильно затратного финансово,но безумно дорогого эмоционально позитива зачастую и не хватает!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Иван Сивиркин 49 минут назад
Как же это мило! В 45 лет слезу выбило.. вот это сайт хорошего настроения, а не то что раньше постили. Продолжайте в том же духе! Аж внутри все потеплело, на весь день позитивом зарядили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 53 минуты назад
Пакет прям в тему, с ТЕЛКОЙ))) и КБ
ну возьми нейтральный, яркий, это ж ребенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
577
OG 58 минут назад
Как это трогательно прекрасно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
deadDEVIL Час назад
Хоть что-то позитивное с утра!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3261 пост (3146 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

983269



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
Как снимали культовый сериал "Элен и ребята": 11 интересных фактов о сериале
ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота
ЦБ Индии вывез из Великобритании свыше 100 тонн золота
Набирающие популярность в сообществах
На мочевом поводке
На мочевом поводке
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#забавно#аварии#история#кошка#Автовсячина#СУД#Ynews
#в мире#интересно#люди#авто аварии#ДТП#кот#Москва#смертельное ДТП#дети#кино
#автомобили#автомир#Прикол#Юмор#интересное#позитив#улыбнуло#фильм#маразм#факты
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет Мужчина сделал сюрприз маме, с которой он не виделся много лет Милое нападение банды щенков Милое нападение банды щенков Белорусские пожарные порадовали детей Белорусские пожарные порадовали детей В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с&nbsp;днём рождения В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с днём рождения Парень поднял настроение сотруднице военной полиции Парень поднял настроение сотруднице военной полиции

На что жалуетесь?

Вернуться