Работяга на экскаваторе помогает людям перейти дорогу, которая превратилась в одну большую лужу

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В Челябинске дорожник помог пешеходам перейти затопленный участок дороги. Видео поделились жильцы домов по улице Университетская набережная.
Дорожник, расчищавший снег, пришел на помощь к горожанам и «подкинул» их на тракторном ковше через затопленную проезжую часть.
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