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Работяга на экскаваторе помогает людям перейти дорогу, которая превратилась в одну большую лужу

Работяга на экскаваторе помогает людям перейти дорогу, которая превратилась в одну большую лужу

Автор:
27 февраля 2024 10:36
Метки: Видео   Челябинск   добро   лужа   позитив   помощь   поступок   экскаватор   
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В Челябинске дорожник помог пешеходам перейти затопленный участок дороги. Видео поделились жильцы домов по улице Университетская набережная.

Дорожник, расчищавший снег, пришел на помощь к горожанам и «подкинул» их на тракторном ковше через затопленную проезжую часть.

Источник:

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Метки: Видео   Челябинск   добро   лужа   позитив   помощь   поступок   экскаватор   
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