Как сельские мастера превращают рога животных в расчёски

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Для таких расчесок используются рога буйволов, яков, быков, овец или коз. Метод изготовления — исключительно ручная работа, поэтому все расчёски непохожи друг на друга.
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Когда смотришь, как работают в тех местах, понимаю, что расчёт на неубываемость людских ресурсов там во главе угла.
Расчёски классные.У нас стоили бы дорого.
Но там ему едва хватает на жизнь....