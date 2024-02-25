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Как сельские мастера превращают рога животных в расчёски

Как сельские мастера превращают рога животных в расчёски

Автор:
25 февраля 2024 10:38
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   для волос   мастер своего дела   расчески   рога животных   ручная работа   
2892
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Для таких расчесок используются рога буйволов, яков, быков, овец или коз. Метод изготовления — исключительно ручная работа, поэтому все расчёски непохожи друг на друга.

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Метки: Видео   для волос   мастер своего дела   расчески   рога животных   ручная работа   
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15  комментариев
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44k
Карандаш 5 часов назад
А запашок при обработке рогов ещё тот стоИт.
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19k
Женя Час назад
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4k
grigorenko vladislav 2 часа назад
Прям классика: если сапожник - то без сапог, еслии расчёсочник - то со всклокоченой шерстью вокруг лысины.
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5k
Vlamir 3 часа назад
То есть верстак "построить" западло!
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43
Лопатин Михаил 4 часа назад
Странно, что у него ещё все пальцы на месте. Недавно работает, видимо...
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6k
Сергей Борисов 6 часов назад
Мастерство воочию. Но точки зрения охраны труда - сплошные нарушения : работа без защиты глаз, органов дыхания, нет ограничительных подставок и кожухов.
Когда смотришь, как работают в тех местах, понимаю, что расчёт на неубываемость людских ресурсов там во главе угла.
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3k
Froll 6 часов назад
Смотреть страшно.О ТБ там даже и не слышали.
Расчёски классные.У нас стоили бы дорого.
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333
Дело 6 часов назад
Залипательно смотреть, когда другие вытворяют такие чудеса.
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1k
kirill15 6 часов назад
На 3.28, это Дэнни Де Вито? )))
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 часов назад
У нас расческа из натурального рога от 5000 - 7000 рублей штука.
Но там ему едва хватает на жизнь....
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43
Лопатин Михаил МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 часа назад
Там это где?
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11k
BarOb 7 часов назад
Простейшие и функциональные станки
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