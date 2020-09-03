Бурак приготовил вкусный десерт и накормил всех в своей деревне

Бурак Оздемир снова творит добро! В этот раз он решил приготвить огромный чан с турецкой кашей "Ашуре" - это блюдо состоит из зёрен, бобов, сухофруктов и орехов. После этого он поехал в свою деревню и накормил всех жителей!
Часто Бурак готовит в такие огромные порции не для показухи.
Источник:
Ссылки по теме:
- Турецкий повар не перестает удивлять своим мастерством
- Турецкий повар показал, как он готовит свой фирменный гигантский люля-кебаб
- Гигантский бургер от талантливого турецкого шеф-повара
- Эффектный трюк с яйцом от китайского шеф-повара
- Граммофон созданный целиком из шоколада
0
Новости партнёров
Загрузка...