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Бурак приготовил вкусный десерт и накормил всех в своей деревне

Бурак приготовил вкусный десерт и накормил всех в своей деревне (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 09:31
Сообщество : Еда
Метки: Бурак Оздемир   благотворительность   видео   десерт   еда   мастер своего дела   повар   талант   
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Бурак Оздемир снова творит добро! В этот раз он решил приготвить огромный чан с турецкой кашей "Ашуре" - это блюдо состоит из зёрен, бобов, сухофруктов и орехов. После этого он поехал в свою деревню и накормил всех жителей!

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Метки: Бурак Оздемир   благотворительность   видео   десерт   еда   мастер своего дела   повар   талант   
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2  комментария
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Вася 50 минут назад
нормально так сахара бабахнул.. а вообще каша типа десерт
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дед Фишка Полчаса назад
Бурак внешне изменился, повзрослел. А вообще молодец парень. Делать добрые дела это всегда прекрасно!
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