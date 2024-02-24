Дерево «напало» на барабанщика во время церковного песнопения

1869
1
1
Курьёзный инцидент был запечатлён во время церковного богослужения в одном из американских епископальных приходов.
«Наглядным примером того, как Бог испытывает веру, является видео, где искусственное дерево неоднократно нападает на церковного барабанщика во время песни поклонения, и этот человек изо всех сил старается оставаться спокойным.
Примечательно, что солистка даже не заметила борьбы, происходящей за её спиной», - говорится в описании к сюжету, снятому летом прошлого года.
Источник:
Ссылки по теме:
- Попытка красиво уронить трухлявое дерево
- Первый раз: неловкий момент журналистки
- Начинающий филиппинский блогер
- Медвежонок залез поздороваться
- Выступление талантливого попугая
Новости партнёров
реклама