FISHKINET
Сообщество Юмор 18429 постов • 3662 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Дерево «напало» на барабанщика во время церковного песнопения

Дерево «напало» на барабанщика во время церковного песнопения

Автор:
24 февраля 2024 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дерево   забавно   пение   упало   фейл   
1869
1
1

Курьёзный инцидент был запечатлён во время церковного богослужения в одном из американских епископальных приходов.

«Наглядным примером того, как Бог испытывает веру, является видео, где искусственное дерево неоднократно нападает на церковного барабанщика во время песни поклонения, и этот человек изо всех сил старается оставаться спокойным.


Примечательно, что солистка даже не заметила борьбы, происходящей за её спиной», - говорится в описании к сюжету, снятому летом прошлого года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Дерево   забавно   пение   упало   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Евгений Д 7 часов назад
бог знак подавал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 доказательств того, что мир никогда не перестанет нас удивлять
16 доказательств того, что мир никогда не перестанет нас удивлять
Котёнок стал звездой совещания в Турции
Котёнок стал звездой совещания в Турции
Набирающие популярность в сообществах
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Кольца-стучалки – из прошлого в современность
Кольца-стучалки – из прошлого в современность
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#кино#Прикол#съемка#драка#машина
#Юмор#кот#СССР#люди#фильм#США#фейл#кошка
#животные#история#факты#милота#роль#помощь#интересное
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина Медвежонок залез поздороваться Медвежонок залез поздороваться Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня Попытка красиво уронить трухлявое дерево Попытка красиво уронить трухлявое дерево Начинающий филиппинский блогер Начинающий филиппинский блогер Первый раз: неловкий момент журналистки Первый раз: неловкий момент журналистки

На что жалуетесь?

Вернуться