Дерево «напало» на барабанщика во время церковного песнопения

«Наглядным примером того, как Бог испытывает веру, является видео, где искусственное дерево неоднократно нападает на церковного барабанщика во время песни поклонения, и этот человек изо всех сил старается оставаться спокойным.

Примечательно, что солистка даже не заметила борьбы, происходящей за её спиной», - говорится в описании к сюжету, снятому летом прошлого года.

