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Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера

Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера

Автор:
21 февраля 2024 11:35
Метки: Видео   Гарри Поттер   США   аттракцион   в мире   мотоцикл   хагрид   
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В тематическом парке Universal Orlando есть аттракцион, который даёт возможность почувствовать себя Хагридом, который везёт Гарри Поттера.

Места аттракциона стилизованы под летающий мотоцикл Хагрида — хранителя ключей и лесничего в школе волшебства «Хогвартс». По пути встречаются разные декорации из фильма.

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Метки: Видео   Гарри Поттер   США   аттракцион   в мире   мотоцикл   хагрид   
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1  комментарий
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Влад 8 минут назад
И что в этом мультике от мотоцикла Хагреда?
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Krasin

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