Американские горки с «мотоциклом Хагрида» из Гарри Поттера

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В тематическом парке Universal Orlando есть аттракцион, который даёт возможность почувствовать себя Хагридом, который везёт Гарри Поттера.
Места аттракциона стилизованы под летающий мотоцикл Хагрида — хранителя ключей и лесничего в школе волшебства «Хогвартс». По пути встречаются разные декорации из фильма.
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Метки: Видео Гарри Поттер США аттракцион в мире мотоцикл хагрид
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