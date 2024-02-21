Пример невозмутимости: в Витебске кот пришел на соревнования по боевому искусству

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На кадрах видно, что животное не реагировало ни на шум, ни на то, что рядом с ним выполнялись боевые приемы. Специально прогонять кота никто не стал.
В городе 17 февраля проходили юношеские соревнования по вьет во дао (вьетнамскому боевому единоборству). Видео с котом, устроившемся на матах, опубликовал телеграм-канал «Беларусь 4 Витебск».
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Отсюда вывод : это кАта ( последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников) не испугало даже кота.
Позанимался и Тайским боксом лет 6-7, теперь без смеха не вспоминаю свою юность, а главное самоуверенность в своих бойцовских навыках, с которой я ходил полжизни.
еххх, молодость.