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Сообщество Без кота и жизнь не та 2047 постов • 507 подписчиков подписаться
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Пример невозмутимости: в Витебске кот пришел на соревнования по боевому искусству

Пример невозмутимости: в Витебске кот пришел на соревнования по боевому искусству

Автор:
21 февраля 2024 11:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Витебск   Пример невозмутимости   животные   кот   соревнования по боевому искусству   
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На кадрах видно, что животное не реагировало ни на шум, ни на то, что рядом с ним выполнялись боевые приемы. Специально прогонять кота никто не стал.

В городе 17 февраля проходили юношеские соревнования по вьет во дао (вьетнамскому боевому единоборству). Видео с котом, устроившемся на матах, опубликовал телеграм-канал «Беларусь 4 Витебск».

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Метки: Видео   Витебск   Пример невозмутимости   животные   кот   соревнования по боевому искусству   
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9  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
Просто в этот раз самый мудрый сенсей лично экзаменует
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2k
ОТДЕЛ К 17 минут назад
Кот постиг дзен.
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303
Рома 18 минут назад
Кот так спокойно себя ведёт , когда чувствует полную безопасность.
Отсюда вывод : это кАта ( последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников) не испугало даже кота.
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12k
Vampire 22 минуты назад
В танцах батман смотрится эстетичней.
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160
Rozario Полчаса назад
занимался в юности этим "балетом" 5 лет, какой-то пояс там имел, на соревнованиях побеждал, всю жизнь считал себя ах..енным бойцом, но вот повел сына на Тайский бокс и его тренер предложил и мне походить, кости размять и вспомнить юность. Как же я оффигел, когда на первой же тренировке понял какой ерундой занимался в юности, когда любой 15-летний тайский боец завалит меня с моими балетными навыками за 1 минуту.
Позанимался и Тайским боксом лет 6-7, теперь без смеха не вспоминаю свою юность, а главное самоуверенность в своих бойцовских навыках, с которой я ходил полжизни.
еххх, молодость.
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39k
Александр 56 минут назад
какая-то дикая смесь и тхеквандо и непонятных маханий руками....
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5k
Горожанин Час назад
Это того кот, чей надо кот!.. Ну, вы поняли.
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1k
алексей 2 часа назад
у черепашек ниндзя учителем была крыса ,у этих ребят -кот :)
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111
ruslan d 2 часа назад
Он единственный , кто понял в чем смысл
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