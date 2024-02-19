Программа «Доступное жилье» по-американски — раскладной дом от Amazon с доставкой

Так выглядит раскладной дом от Амазон. С доставкой обойдется в 40 тысяч долларов. Недешево. На алиэкспесс есть дома от 800 тысяч рублей. Плюс дома от Амазон — он продается полностью меблированными, оборудованными сантехникой и электропроводкой, с теплоизоляцией и кондиционером.
Такие дома мобильные, их можно купить без ипотеки, дешево содержать и налог на собственность стремится к нулю. За такие деньги — это отличный вариант для всех, кто ограничен в средствах или хочет иметь уютный и полностью оборудованный загородный дом. Или домик для гостей во дворе собственного дома.
Большинство американцев предпочитают снимать жилье, хотя многие могут позволить себе иметь собственное. Только 10% жителей Штатов рассматривают покупку недвижимости как значимую жизненную цель. Они предпочитают откладывать на пенсию.
Источник:
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Помимо сквозняков это ещё и насекомые.
В нашем климате это вообще бесполезная хрень...