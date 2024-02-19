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Программа «Доступное жилье» по-американски — раскладной дом от Amazon с доставкой

Программа «Доступное жилье» по-американски — раскладной дом от Amazon с доставкой

Автор:
19 февраля 2024 10:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Amazon   Видео   америка   доступное жилье   жильн   забавно   
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Так выглядит раскладной дом от Амазон. С доставкой обойдется в 40 тысяч долларов. Недешево. На алиэкспесс есть дома от 800 тысяч рублей. Плюс дома от Амазон — он продается полностью меблированными, оборудованными сантехникой и электропроводкой, с теплоизоляцией и кондиционером.

Такие дома мобильные, их можно купить без ипотеки, дешево содержать и налог на собственность стремится к нулю. За такие деньги — это отличный вариант для всех, кто ограничен в средствах или хочет иметь уютный и полностью оборудованный загородный дом. Или домик для гостей во дворе собственного дома.


Большинство американцев предпочитают снимать жилье, хотя многие могут позволить себе иметь собственное. Только 10% жителей Штатов рассматривают покупку недвижимости как значимую жизненную цель. Они предпочитают откладывать на пенсию.

Источник:

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Метки: Amazon   Видео   америка   доступное жилье   жильн   забавно   
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19  комментариев
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825
Шурман 48 минут назад
Интересно , такой можно в саду поставить типа летний домик для гостей .
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9k
vasilykopkov 41 секунду назад
У этой коробки на стыках поворотных панелей 100% будут щели.
Помимо сквозняков это ещё и насекомые.
В нашем климате это вообще бесполезная хрень...
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825
Шурман 24 минуты назад
Ну вот нашел какая компания это продает на Амазон и домики оказались не такие уж и дешевые от 5 штук евро и пошла цена гулять , Ten Fold Engineering
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17k
Марина 36 минут назад
Классный дачный домик.
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25k
сеньор Леонсио 39 минут назад
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60k
dima423 40 минут назад
Интересно сколько стоит?) А так прикольная тема, если есть участок где нить в сочи или крыму, поставить таких несколько и туристам сдавать...
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17k
ss 47 минут назад
Класс! Поставил в кузов и вот тебе автодом.
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10k
SuperTroll 48 минут назад
Кулю себе в Якутию такой
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63k
pynh 48 минут назад
Нужно жить еще проще и довольствоваться меньше. Американская мечта, все дела.

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