Программа «Доступное жилье» по-американски — раскладной дом от Amazon с доставкой

Такие дома мобильные, их можно купить без ипотеки, дешево содержать и налог на собственность стремится к нулю. За такие деньги — это отличный вариант для всех, кто ограничен в средствах или хочет иметь уютный и полностью оборудованный загородный дом. Или домик для гостей во дворе собственного дома.

Большинство американцев предпочитают снимать жилье, хотя многие могут позволить себе иметь собственное. Только 10% жителей Штатов рассматривают покупку недвижимости как значимую жизненную цель. Они предпочитают откладывать на пенсию.