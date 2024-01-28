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Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу

Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу

Автор:
28 января 2024 10:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   америка   животные   забавно   лось   милота   угощение   
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Дикие животные не так уж часто выходят к людям. Когда это происходит, обычные городские жители начинают паниковать. Но только не наш герой.

Животное всем своим видом показывало, как хочет, чтобы ему дали вкусняшку.

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Метки: Видео   америка   животные   забавно   лось   милота   угощение   
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4  комментария
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sos1960sos Полчаса назад
Мог бы и целое яблоко дать, жмот!
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АнтонПолднев 9 минут назад
Ну, учитывая последние тенденции с поросёнками и медведьками, явление стало не таким уж редким.
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Anarasius

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