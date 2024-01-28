Еду вкусную давайте: лось пришел во двор к американцу

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Дикие животные не так уж часто выходят к людям. Когда это происходит, обычные городские жители начинают паниковать. Но только не наш герой.
Животное всем своим видом показывало, как хочет, чтобы ему дали вкусняшку.
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