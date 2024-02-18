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Девушка записала эмоциональный ролик о "тяжкой работе" риэлторов

Девушка записала эмоциональный ролик о "тяжкой работе" риэлторов

Автор:
18 февраля 2024 12:41
Метки: Видео   Девушка   аренда   жилье   негодование   работа   риэлтор   
924
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В поиске жилья люди прибегают к помощи риелторов. Однако репутация у них так себе: могут брать большую комиссию ни за что, в целом не особо помогают, да ещё и кидают на деньги.

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Метки: Видео   Девушка   аренда   жилье   негодование   работа   риэлтор   
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11k
hairov 56 минут назад
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30k
AzuveR 49 секунд назад
Выставляю квартиру на известном сайте под сдачу. Через время звонят риэлторы ,с предложениями своих услуг. Отправляются на буй стройными рядами.
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36k
Опаньки Минуту назад
Сиськи у нее как то низко )
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1k
K_II_T 4 минуты назад
В странах, где не приняты сделки через риэлторов, с арендой хуже.

И да, риэлтор работает на арендодателя.
Решает его проблемы.
А платит квартиросъемщик.
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11k
Гомерчик 24 минуты назад
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1k
Darki 41 минуту назад
Она права полностью.Риэлторы это просто паразиты.
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39k
albedo 51 минуту назад
Я и близко НЕ риэлтор.
НО!!!
Если можешь обходиться без посредника (риэлтора) - обходись.
Не можешь без посредника - плати за посреднические услуги.
Цена услуг оговаривается заранее.

Что не так?
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