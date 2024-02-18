Девушка записала эмоциональный ролик о "тяжкой работе" риэлторов

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В поиске жилья люди прибегают к помощи риелторов. Однако репутация у них так себе: могут брать большую комиссию ни за что, в целом не особо помогают, да ещё и кидают на деньги.
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И да, риэлтор работает на арендодателя.
Решает его проблемы.
А платит квартиросъемщик.
НО!!!
Если можешь обходиться без посредника (риэлтора) - обходись.
Не можешь без посредника - плати за посреднические услуги.
Цена услуг оговаривается заранее.
Что не так?
Пусть риэлторская контра и владелец квартиры сами между собой разбираются.
Меня эти разборки не касаются.
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Опять я не понимаю.
Если у меня договор с риэлторским агентством - я плачу аренду агентству.
Если у меня договор с владельцем - я плачу владельцу.
Что не так?
Разместишь объяву о сдаче - накидываются сотнями - "Мы поможем Вам сдать Вашу квартиру гораздо выгоднее, заключите с нами договор, и больше не пытайтесь сдать самостоятельно".
Как бандиты-перекупы на рынке:
- "Отдай нам свой товар оптом, или на нашем рынке ты ничего не продашь".
Разве Вам такая схема была ранее не знакома?
Она вечна.
Например - "Белеет парус одинокий".
Семейство Бачей не может продать урожай черешни минуя перекупа на Привозе.
Вы не можете снять жильё напрямую у собственника.
Его соблазнили повышенной прибылью, которую создали искусственно.
Вероятно, нарушения закона в этом нет. А презрение народа есть. Заслуженное.