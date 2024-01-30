Одно милое знакомство в метро

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Парень увидел грустную девушку в метро и решил поднять ей настроение. С помощью специального приложения он нашёл профиль незнакомки в социальной сети и позвал в кино.
От улыбки хмурый день светлей.
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А вообще такой ,,подкат,, должен бы напугать - не маньяк ли преследует?