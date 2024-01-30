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Одно милое знакомство в метро

Одно милое знакомство в метро

Автор:
30 января 2024 09:49
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   Метро   милота   переписка   позитив   
1247
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1

Парень увидел грустную девушку в метро и решил поднять ей настроение. С помощью специального приложения он нашёл профиль незнакомки в социальной сети и позвал в кино.

От улыбки хмурый день светлей.

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Метки: Видео   Девушка   Метро   милота   переписка   позитив   
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8  комментариев
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177
ruslan d Час назад
И что же это за приложение ?
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7k
Бу 48 минут назад
хорошо если так)
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11k
Клёст 57 минут назад
Постанова конечно (кто не обратит внимание на типа который нахально, в упор вас снимает)
А вообще такой ,,подкат,, должен бы напугать - не маньяк ли преследует?
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7k
Alex 59 минут назад
Нахера имя и фамилию выложил, дятел?
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62k
pynh Час назад
Т.е. прям подкатил и выложил все на всеобщее обозрение? Имяфамилию указал даже? Небось блохеры очередные.
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