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Французский Ашан начал продавать «Таинственные тележки»

Французский Ашан начал продавать «Таинственные тележки»

Автор:
18 февраля 2024 09:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Французский Ашан   корзина   креатив   лутбоксы   магазин   товар   
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Это обмотанные непрозрачной пленкой корзины с разными товарами внутри. За них просят от 50 до 200 евро (5000-20000 руб). Внутри непроданная техника, товары для дома и аксессуары. В магазине аналогичные товары стоят обычно в три раза дороже, чем покупатель платит за тележку.

Менеджеры магазина сообщают, что акция пользуется невероятной популярностью. Начинали они с 30 тележек в день, а сейчас продают по 500.

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Метки: Видео   Французский Ашан   корзина   креатив   лутбоксы   магазин   товар   
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12  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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9k
Бритва 56 минут назад
ого, и тележка в комплекте?
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171
KerosiNN 2 часа назад
Ашан освоили лутбоксы, молодцы )
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26k
sssss3 2 часа назад
Я бы за небольшой бакшиш рядом устроил обменник для тех кому техника оказалась ненужной и тех которым она нужна....
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3k
РАТНИК 3 часа назад
Это чисто психология , людям хочется получить как бы неизвестный подарок, получить детские эмоции.
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2k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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320
Alex 4 часа назад
Покупать "кота в мешке" дело сомнительное. Может попадется хорошая вещь, а может какое нибудь не нужное дерьмо. Короче французы решили с покупателями в "поле чудес" сыграть с сектором.
Хотя этим не только французы "грешат"
Говорят на "амазоне" есть заказанные но невостребованные коробки , и их продают тупо на вес не смотря на содержимое....
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468
iskra Alex 13 минут назад
Есть ещё - целые склады продают. Даже цикл передач был. Типа, если долго не пользуются и хозяина нельзя найти - собирают желающих и проводят аукцион. Показывали, что бывают очень ценные вещи,вроде старинных картин и ювелирки.
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