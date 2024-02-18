Французский Ашан начал продавать «Таинственные тележки»

2179
1
1
Это обмотанные непрозрачной пленкой корзины с разными товарами внутри. За них просят от 50 до 200 евро (5000-20000 руб). Внутри непроданная техника, товары для дома и аксессуары. В магазине аналогичные товары стоят обычно в три раза дороже, чем покупатель платит за тележку.
Менеджеры магазина сообщают, что акция пользуется невероятной популярностью. Начинали они с 30 тележек в день, а сейчас продают по 500.
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупатель попросил продавца показать нож и с помощью него ограбил магазин
- Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS
- Необычная прическа на голове девушки
- Любопытный навигатор для поиска товара в магазине
- Охранник ударил покупателя за использование сумки вместо продуктовой корзины
Новости партнёров
реклама
Хотя этим не только французы "грешат"
Говорят на "амазоне" есть заказанные но невостребованные коробки , и их продают тупо на вес не смотря на содержимое....