Французский Ашан начал продавать «Таинственные тележки»

Это обмотанные непрозрачной пленкой корзины с разными товарами внутри. За них просят от 50 до 200 евро (5000-20000 руб). Внутри непроданная техника, товары для дома и аксессуары. В магазине аналогичные товары стоят обычно в три раза дороже, чем покупатель платит за тележку.