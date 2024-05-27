Реакция гусей на метеор

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Недавно жители Португалии стали свидетелями падения метеора. Они опубликовали красивейшие кадры в соцсетях. Гуси были удивлены метеору не меньше людей.
Когда птицы трапезничали на улице, в небе пролетел метеор. Птицы тут же подняли головы, реагируя на внешний раздражитель.
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