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Попытка погладить слепыша

Попытка погладить слепыша

Автор:
03 июля 2024 08:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   животные   слепыш   
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Женщина встретила слепыша и решила его погладить. Однако грызуну это не понравилось.

Слепыш  - относительно крупный грызун, обитающий  в степной и лесостепной зоне России и не только. Зверёк ведёт подземный образ жизни и выходит на поверхность в редких случаях.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   животные   слепыш   
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2  комментария
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80k
Viktor 13 минут назад
Ага, неведому зверушку обязательно надо погладить, ещё на руки возьми и расцелуй!

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12k
Доктор 12 минут назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3677 в горячем)

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