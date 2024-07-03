Попытка погладить слепыша

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Женщина встретила слепыша и решила его погладить. Однако грызуну это не понравилось.
Слепыш - относительно крупный грызун, обитающий в степной и лесостепной зоне России и не только. Зверёк ведёт подземный образ жизни и выходит на поверхность в редких случаях.
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