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Парень приклеил на лицо электромассажер

Парень приклеил на лицо электромассажер

Автор:
06 июня 2024 07:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   эксперимент   электромассажер   
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Любитель острых ощущений в качестве эксперимента прилепил на лицо электромассажер для пресса. Что из этого получилось — смотрите далее.

Не всем подходит способ регулярно потеть в спортзале и отказаться от вкусняшек, чтобы привести себя в форму. Поэтому полки магазинов и маркетплейсы пестрят чудо-средствами и приборами, которые вмиг сделают из любого грациозную лань.

Одно из таких приспособлений — бабочка-электромассажер, который необходимо приклеивать на мышцы пресса. Он заставляет их сокращаться, за счет чего производитель обещает привести мышцы в тонус.

Однако интернету просто необходимо попробовать все, поэтому на видео сняли то, как парень приклеил этот массажер себе на лицо.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   эксперимент   электромассажер   
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4  комментария
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АнтонПолднев 2 часа назад
Говорил и повторю - лайки - современный маркер сказочных дебилов со всего мира.
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Polotenchick Полчаса назад
Вот бы он сильно удивился, если бы его на всю жизнь так перекосило.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3719 постов (3634 в горячем)

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