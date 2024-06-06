Парень приклеил на лицо электромассажер

Не всем подходит способ регулярно потеть в спортзале и отказаться от вкусняшек, чтобы привести себя в форму. Поэтому полки магазинов и маркетплейсы пестрят чудо-средствами и приборами, которые вмиг сделают из любого грациозную лань.

Одно из таких приспособлений — бабочка-электромассажер, который необходимо приклеивать на мышцы пресса. Он заставляет их сокращаться, за счет чего производитель обещает привести мышцы в тонус.

Однако интернету просто необходимо попробовать все, поэтому на видео сняли то, как парень приклеил этот массажер себе на лицо.