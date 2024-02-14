Чемпион UFC снял забавный ответ сопернику, назвавшего его стариком

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Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия недавно заявил, что его соперник Александр Волкановски слишком старый и ему пора на пенсию. Волкановски не растерялся и снял достойный ответ.
35-летний боец Александр Волкановски посвятил юмористический ролик высказыванию своего соперника.
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Вот это достойное поведение, и сопернику ответил, и окружающих развеселил, и поднял ажиотажное внимание к своей персоне перед боем. Для этого мозги нужны, ну либо грамотный менеджер.
Я думал в какой-то момент он уже ходунки достанет, или как минимум кресло качалку, и в целом, где-ниь на заднем плане, не помешала бы вставная челюсть в стакане с водой.
А ведь это еще и хороший стартап - снимать ролики в подобном стиле )))
Был уверен что поляк, или русский эмигрант...
А его оппонент Илия Топурия по тексту испанский боец))) Хотя он грузин. =)
"Volkanovski was born on 29 September 1988, in Wollongong, New South Wales. His father was born in the village of Beranci in Yugoslavia, SR Macedonia (now North Macedonia) while his mother is from Greece."