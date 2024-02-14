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Чемпион UFC снял забавный ответ сопернику, назвавшего его стариком

Чемпион UFC снял забавный ответ сопернику, назвавшего его стариком

Автор:
14 февраля 2024 09:41
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Александр Волкановски   Видео   Прикол   Спорт   Юмор   стёб   
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Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илия Топурия недавно заявил, что его соперник Александр Волкановски слишком старый и ему пора на пенсию. Волкановски не растерялся и снял достойный ответ.

35-летний боец Александр Волкановски посвятил юмористический ролик высказыванию своего соперника.

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Метки: ufc   Александр Волкановски   Видео   Прикол   Спорт   Юмор   стёб   
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18  комментариев
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42k
Example 6.2.6 56 минут назад
Хорош. вместо этих петушиных треш токов и размахивания руками с оскорблениями и прыганием толпой. -"Вот ду ю сей эбаут май маза?", человек с юмором подошёл к ответу.
Вот это достойное поведение, и сопернику ответил, и окружающих развеселил, и поднял ажиотажное внимание к своей персоне перед боем. Для этого мозги нужны, ну либо грамотный менеджер.
Я думал в какой-то момент он уже ходунки достанет, или как минимум кресло качалку, и в целом, где-ниь на заднем плане, не помешала бы вставная челюсть в стакане с водой.
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3k
Александр Едигаров 3 минуты назад
Буду болеть за него!)
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149
Чубака 4 минуты назад
Шикарное видео, шедевр
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2k
Victor 17 минут назад
да он еще и актер. ролик зачетный
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
Зачет! Просто зачет. Я даже посмеялся от души.
А ведь это еще и хороший стартап - снимать ролики в подобном стиле )))
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43k
Aleks 36 минут назад
Красава, что тут еще сказать. Макнул котенка мордой в ссаку.
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5k
Дмитрий Круглов 38 минут назад
Удивительно хорошая сохранность мозгов при таком виде спорта и возрасте. Хотел бы я тоже в старости быть таким позитивным! :-)
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36k
БамбарбияКиргуду 40 минут назад
Испанский топурия.Анекдот.Не брат Кэти случайно?
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32k
Sama 42 минуты назад
Испанский. Топурия)
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5k
Наталья Час назад
Прикольно)
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3k
Алекс Час назад
ахахахахахааааа, кросавчег)
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8k
tamin Час назад
Позитивно!
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7k
Бу Час назад
очень остроумно и иронично!
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Просто для справки - Александр Волкановски, уэлсец по происхождению, выступает за Австралию.
Был уверен что поляк, или русский эмигрант...
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