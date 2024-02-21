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Забавное интервью с бойцом, одержавшим победу

Забавное интервью с бойцом, одержавшим победу

Автор:
21 февраля 2024 14:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Прикол   Спорт   Юмор   боец   бой   поединок   
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Позитивный боец дал забавное интервью после поединка. Оказывается, мужчина даже не тренировался перед боем.

Собаки натаскали

Я варю для души, а так то я людей бью.

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Метки: Видео   Прикол   Спорт   Юмор   боец   бой   поединок   
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3  комментария
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34k
Korolev 21 минуту назад
Шахтеp из Кyзбасса поехал в Одессy, отдохнyть и послyшать шyм
моpя, зашел в кафе и попpосил y подвыпившей компании:
- Ребята, мол, замолкните, и не мешайте слyшать шyм моpя.
Один говоpит:
- Жоpа, иди покажи емy шyм моpя.
Шахтеp и Жоpа вышли поговоpить. Минyт че[мат]вадцать компания
пошла посмотpеть что Жоpа с ним сделал. Hа беpегy yвидели
лежащего Жоpy, пpивели его в чyвство и спpосили, что
слyчилось.
Жоpа пpостонал:
- Я емy показал шyм моpя, а он мне - как лава садится...
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19k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Что забавного-то? Чел нормально ответил, что не тренировался, бегал, поступил учиться... Что такого?
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6k
Трям 50 минут назад
IQ около 5-6
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