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«Давай играй!»: корова, обожающая песни под гитару

«Давай играй!»: корова, обожающая песни под гитару

Автор:
13 февраля 2024 12:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Музыка   животые   забавно   корова   милота   нитара   песня   позитив   
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Многим нравится слушать песни под гитару, и это касается не только людей, но и животных. К примеру, коровка из этого видео с удовольствием слушает мини-концерты своего хозяина, которые он устраивает только для нее.

Хотя человеку не очень удобно, когда его главная фанатка кладет свою тяжеленую голову прямо на его шею, он все равно продолжает петь и играть для нее. Вот она — искренняя забота о любимом питомце.

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Метки: Видео   Музыка   животые   забавно   корова   милота   нитара   песня   позитив   
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5  комментариев
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93k
Доктор Джонс 2 часа назад
Коровка-то любительница Элиса Купера...
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10k
Trenzel2003 18 минут назад
А что он с коровкой делает за кадром, никто не догадается.
Гусаров попрошу выйти!
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3k
RaiJu 54 минуты назад
Ни одна корова от старости не помирает. :)
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26k
Сибиряк Час назад
А я то думал ей стиль кантри больше заходит
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Parizhanka

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