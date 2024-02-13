«Давай играй!»: корова, обожающая песни под гитару

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Многим нравится слушать песни под гитару, и это касается не только людей, но и животных. К примеру, коровка из этого видео с удовольствием слушает мини-концерты своего хозяина, которые он устраивает только для нее.
Хотя человеку не очень удобно, когда его главная фанатка кладет свою тяжеленую голову прямо на его шею, он все равно продолжает петь и играть для нее. Вот она — искренняя забота о любимом питомце.
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