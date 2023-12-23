FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 982 поста • 412 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Музыкальный портал
Очень эмоциональное исполнение песни

Очень эмоциональное исполнение песни

Автор:
23 декабря 2023 11:11
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   Сосо Павлиашвили Помолимся За Родителей .   Юмор   забавно   песня   умора   эмоция   
2124
1
1

Как-то вечерком за столом парень очень душевно и эмоционально спел известную и многими любимую песню Сосо Павлиашвили "Помолимся За Родителей".

Кто только не пел эту песню, но с такими эмоциями вижу впервые!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Видео   Музыка   Сосо Павлиашвили Помолимся За Родителей .   Юмор   забавно   песня   умора   эмоция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89
RD 2 часа назад
Я столько выпить не могу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint Полчаса назад
Судя по лицу мужика, что сидит по левую сторону - он вообще атеист...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 2 часа назад
Тип справа сидит, просто в ах****уе ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

836386



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Летучий корабль... Легендарная киносказка вернется этой весной
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Звездные уголовники: 10 знаменитостей, которые сидели в тюрьме
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ставишь что-то запекаться в духовку

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#люди#собака#искусство#Москва#кино#Суд
#животные#автомир#факты#забавно#Автовсячина#история#милота#кот#шоу бизнес#природа
#интересное#Юмор#в мире#интересно#подборка#ДТП#США#аварии#авто аварии#Россия
Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года Спал, ел, не сошёл с ума: ищем достижения и подводим итоги года "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х "Ты самая красивая из всех кого я знал": хит из 2000-х Что реально поется в песне "Мохнатые бл##и" Что реально поется в песне "Мохнатые бл##и" Реакция разных народов на появление зомби Реакция разных народов на появление зомби Дом, который построил муж Дом, который построил муж Маленькие музыканты демонстрируют свои таланты Маленькие музыканты демонстрируют свои таланты

На что жалуетесь?

Вернуться