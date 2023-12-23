Очень эмоциональное исполнение песни

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Как-то вечерком за столом парень очень душевно и эмоционально спел известную и многими любимую песню Сосо Павлиашвили "Помолимся За Родителей".
Кто только не пел эту песню, но с такими эмоциями вижу впервые!
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