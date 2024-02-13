"Я занят, позвоните попозже..." кот отклонил звонок в офис

Котики — невероятные лентяи, которые обожают лежать, играть или мешать работать другим. Но есть вещи, которые котейки делают просто безупречно, — они умеют смешить и умилять нас своими искренними эмоциями, забавными поступками и странными привычками.

Котофей из этого видео не исключение. Он пришел в офис вместе с хозяином, улегся на его стол и тут же возомнил себя начальником. Когда рядом зазвонил телефон, ленивый пушистик с деловым видом просто отклонил звонок и продолжил расслабляться.