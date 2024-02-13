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Сообщество Без кота и жизнь не та 2003 поста • 502 подписчика подписаться
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"Я занят, позвоните попозже..." кот отклонил звонок в офис

"Я занят, позвоните попозже..." кот отклонил звонок в офис

Автор:
13 февраля 2024 08:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   Телефон   животные   кот   офис   
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Кот пришел в офис вместе с хозяином. Питомец почувствовал себя занятый сотрудником, у которого нет времени на разговоры по телефону.

Котики — невероятные лентяи, которые обожают лежать, играть или мешать работать другим. Но есть вещи, которые котейки делают просто безупречно, — они умеют смешить и умилять нас своими искренними эмоциями, забавными поступками и странными привычками.

Котофей из этого видео не исключение. Он пришел в офис вместе с хозяином, улегся на его стол и тут же возомнил себя начальником. Когда рядом зазвонил телефон, ленивый пушистик с деловым видом просто отклонил звонок и продолжил расслабляться.

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Метки: Видео   Реакция   Телефон   животные   кот   офис   
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2  комментария
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Сталкер 38 минут назад
Ну, и где здесь отклонение звонка?
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Alex Chebrikov

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