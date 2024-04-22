Белка напугала сотрудниц офиса

Белка забежала в здание и устроила забег по помещениям. Сотрудницы офиса эмоционально отреагировали на появления грызуна.
Женщина по имени Малиша рассказала, что была в офисе и занималась работой, но спокойный трудовой день внезапно обернулся хаосом.
Малиша услышала крики своих коллег, Виктории и Сэм, а после ещё и увидела, как дамы начали взбираться на столы. Хотя причина паники была на настолько страшна, как можно было бы предположить. Просто в офис пробралась озорная белка, которая устроила забег по помещениям, а после скрылась.
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Обсуждая реакцию женщин на грызуна, пользователи интернета со смехом отметили чрезмерную эмоциональность офисных сотрудниц. Можно подумать, что к ним явился лев, а не обычная белка. Кроме того, нелогична попытка спрятаться от белки на столах — можно подумать, что при желании зверёк туда не добрался бы.
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