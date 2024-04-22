Белка напугала сотрудниц офиса

Женщина по имени Малиша рассказала, что была в офисе и занималась работой, но спокойный трудовой день внезапно обернулся хаосом.

Малиша услышала крики своих коллег, Виктории и Сэм, а после ещё и увидела, как дамы начали взбираться на столы. Хотя причина паники была на настолько страшна, как можно было бы предположить. Просто в офис пробралась озорная белка, которая устроила забег по помещениям, а после скрылась.