Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

Знал бы что снимают, болтал меньше

Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле

Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом

Как выглядит офис Instagram изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю

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Скромняга решил ограбить офис микрозаймов