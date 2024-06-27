Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

FISHKINET
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше 10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны 10 азиатских изобретений, которые почти бесполезны "Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в Республике Коми "Смотри, какой кошмар". Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск... Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны" Что бывает, когда руководствуешься принципом "мужики не нужны" Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Обозналась Обозналась Продавец запер вооружённых грабителей Продавец запер вооружённых грабителей Маленькая девочка стала героиней фестиваля Маленькая девочка стала героиней фестиваля 25 фотографий, вызывающих неподдельный восторг 25 фотографий, вызывающих неподдельный восторг "Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек "Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали... Кот, забор и с забора обзор Кот, забор и с забора обзор В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника В Подмосковье мужчина помог соседке поймать насильника Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм "Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц ввели новое правило "Сауна с боссом - обязательна!": в польской компании для сотрудниц... 23 странных фото о косметологии прошлого 23 странных фото о косметологии прошлого В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во время теракта В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во... "Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти избитую девушку, но та отказалась, заявив, что получила тумаков от благоверного "Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти...
Главная > Видео
Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

Автор:
27 июня 2024 06:05
Метки: Видео   Индия   офис   офисный сотрудник   сердечный приступ   смерть   
2073
1
1

В Индии офисный сотрудник умер на рабочем месте от остановки сердца. 30-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли.

Коллеги не замечали ухудшения состояния мужчины. Они отметили, что в последнее время было много однообразной работы и погибший работал на износ.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Индия   офис   офисный сотрудник   сердечный приступ   смерть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
62
Гоме́р 3 часа назад
Я работаю с металлом и в день минимум тонну его перекидываю, а у него пальчики услали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
wind 2 минуты назад
Офисная работа нагружает сильнее чем физическая, нервы, стресс, плюс многие заливаются громадным количеством кофе и тонизирующими напитками, сердце не выдерживает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Дело не обязательно в работе. Просто человек смертен, и смертен внезапно. У самого здорового-прездорового, отдохнувшего человека без нервозов, который с утра кушал чёрную икру на пляже, пока ему отсасывала Хлоя Морец - может случиться тромб и в зависимости от органа - инсульт или инфаркт со смертельным исходом, если за ближайшим углом не дежурит разогретая скорая помощь с бригадой парамедиков внутри.
Да, работа, усталость и стресс добавляют риск пожить поменьше, но всё завязано на индивидуальные особенности организма конкретного человека.. может этот индус, как раз таки наоборот жил бы отлично, если б имел работу дворника, и с утра, попыхивая беломориной, со вчерашним лёгким перегаром, насвистывая песенку - подметал парковку.
Иначе в том офисе - постоянно бы умирали люди, будь там работа подобная по нагрузкам как на небезызвестном острове Узедом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov Полчаса назад
По симптомам похоже на обширный инфаркт.
Реанимация тут бесполезна.
Бедолага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3317 постов (3202 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

985667



Другие посты автора
Популярное
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории
Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района
Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района
Набирающие популярность
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Знал бы что снимают, болтал меньше
Знал бы что снимают, болтал меньше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#авария#история#Ynews#конфликт#полиция#забавно#теракт
#в мире#интересно#Китай#истории#новости#факты#фильм#Дагестан#Пёс#маразм
#животные#Юмор#позитив#кино#улыбнуло#Прикол#собака#машина#дети#птица
Знал бы что снимают, болтал меньше Знал бы что снимают, болтал меньше Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле Камера наблюдения в офисе сняла, как собака катала хозяйку на кресле Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом Начальник переделал офис, построив каждому сотруднику мини-дом Как выглядит офис Instagram изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю Как выглядит офис Instagram изнутри: игровая комната, галерея и кран с колд брю "Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter "Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter Скромняга решил ограбить офис микрозаймов Скромняга решил ограбить офис микрозаймов

На что жалуетесь?

Вернуться