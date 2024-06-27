Работа на износ: офисный сотрудник скончался на рабочем месте

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В Индии офисный сотрудник умер на рабочем месте от остановки сердца. 30-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли.
Коллеги не замечали ухудшения состояния мужчины. Они отметили, что в последнее время было много однообразной работы и погибший работал на износ.
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Именно поэтому ты металл и перекладываешь
Да, работа, усталость и стресс добавляют риск пожить поменьше, но всё завязано на индивидуальные особенности организма конкретного человека.. может этот индус, как раз таки наоборот жил бы отлично, если б имел работу дворника, и с утра, попыхивая беломориной, со вчерашним лёгким перегаром, насвистывая песенку - подметал парковку.
Иначе в том офисе - постоянно бы умирали люди, будь там работа подобная по нагрузкам как на небезызвестном острове Узедом.
Реанимация тут бесполезна.
Бедолага.