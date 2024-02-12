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Как представители разных поколений показывают одни и тех же вещи

Как представители разных поколений показывают одни и тех же вещи

Автор:
12 февраля 2024 09:30
Метки: Видео   Зумеры   интересно   миллениалы   поколение   разница   
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Так называемые зумеры и миллениалы используют разные жесты для обозначения одних и тех же вещей. Члены одного семейства решили показать, как представители двух поколений изображают сердечко, звонок по телефону и его завершение, жест "фотографирую" и открытие окна в машине.

Миллениалы – это поколение Y – люди, которые родились в период с 1981 по 1996 годы. А поколение зумеров, поколение Z – это группа людей, которые родились в период с 1997 по 2012 годы.

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Метки: Видео   Зумеры   интересно   миллениалы   поколение   разница   
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