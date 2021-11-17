Девушка пытается определить время по стрелочным часам

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Далеко не каждый современный человек может определить время по часам со стрелками. Девушка взглянула на монитор и попыталась понять, какое время показывают стрелочные часы.
Современные подростки в большинстве своем с детства привыкли к различным электронным устройствам. С каждым годом становится всё больше девушек и парней, которые не могут определить время по часам со стрелками.
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А с такими имбецилами-тиктокерами человечеству не долго осталось.
У меня у товарища есть часы с десятичным циферблатом. Не теряется и его устраивает. Дань французской революции.
Я просто теряюсь от Ваших картинок. К чему они? Ведь смысл должен быть?
Пора, пациенту Ванятке, пилюлю принять от мании преследования))