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Девушка пытается определить время по стрелочным часам

Девушка пытается определить время по стрелочным часам (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 12:48
Метки: Девушка   видео   интересно   молодежь   подростки   поколение   часы   часы со стрелками   
368
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Далеко не каждый современный человек может определить время по часам со стрелками. Девушка взглянула на монитор и попыталась понять, какое время показывают стрелочные часы.
Современные подростки в большинстве своем с детства привыкли к различным электронным устройствам. С каждым годом становится всё больше девушек и парней, которые не могут определить время по часам со стрелками.

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Метки: Девушка   видео   интересно   молодежь   подростки   поколение   часы   часы со стрелками   
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465
BHU1004 55 минут назад
Я помню, что меня учили в детском саду, в младшей группе. Научили всех быстро - кто правильно называет время, тот идет играть.

А с такими имбецилами-тиктокерами человечеству не долго осталось.
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562
svarog19692007 Полчаса назад
Как то по телевизору европейскую молодежь показывали , с тем же вопросом к ней... Редкий случай , когда кто-то из них , мог определить время по стрелочным часам на улице . Как то грустно что и наши такие же растут , не знают Петра | , Екатерину Великую , когда началась Вторая Мировая , а когда Великая Отечественная войны... За то знают "чуму" - Милохина
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727
Квантовый_Слесарь_82 44 минуты назад
Для контрольного выстрела.
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1k
閃光 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
kappaneed 57 минут назад
Моей жене 33 года, она не понимает, как "прочитать" время по стрелочным часам, я даже думал, что она шутит, когда только познакомились и она подходила и спрашивала, сколько на часах времени (если небыло под рукой мобильного), часы со стрелками, носила как аксессуар, зато определить время по бинарным часам, раз плюнуть))
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33k
Опаньки Час назад
вы ее еще по дисковому телефону попросите позвонить ...
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9k
kaboza Час назад
разъ....те ей мозг на атомы
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
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