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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1197 постов • 53 подписчика подписаться
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Трос не выдержал вес пожарного, который упал с 6-метровой высоты

Трос не выдержал вес пожарного, который упал с 6-метровой высоты

Автор:
11 февраля 2024 09:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Трос не выдержал   неудача   падение   трос   упал с 6-метровой высоты   
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Учения спасателей в пожарном центре, находящемся в районе Аса-Сул (город Бразилиа, Бразилия), закончились болезненным падением одного из стажёров, страдающего от избыточного веса.

По информации СМИ, мужчина, чьё имя не уточняется, в рамках подготовительных курсов, спускаясь по тросу вниз, упал на асфальт и получил несколько травм, после чего был отправлен в больницу.

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Метки: Видео   Трос не выдержал   неудача   падение   трос   упал с 6-метровой высоты   
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9  комментариев
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4k
Feathery Час назад
Зато помог следующим начать учения - медикам
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2k
Андерсен 20 минут назад
Смотреть с 0:55, остальное можно пропустить
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43k
Aleks 45 минут назад
Зубов у него похоже не осталось...
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320
Александр Чирков 45 минут назад
Было время, работал промышленным альпинистом. Помню, тогда при Матвиенко фасад на Петроградке делали. Совместно с нами работали парни из МЧС - подрабатывали, тогда многие из них так делали). Сидим, значит, на крыше, общаемся, и Леха (из МЧСников) рассказывает про узлы ребятам. Говорит, что на пожарном узле можно легко спуститься с одним карабином. И решил он это продемонстрировать. Просовывает в узел в карабин и прыгает с крыши, а карабин к обвязке забыл прицепить. Мы быстро вскочили и подбежали к краю крыши, смотрим вниз, а Леха висит двумя этажами ниже вцепившись руками в газовую трубу, которая вдоль фасада шла, и таким спокойным голосом говорит:"Вот так, пацаны, делать них..я не надо!"
Леху мы конечно сняли с трубы, спустившись за ним на веревках.
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27k
Влад 51 минуту назад
И при чем тут лишний вес? Это учения пожарных, а значит трос должен держать еще нехилый защитный костюм со шлемом и кислородными баллонами. Излишний вес конечно есть, но проблема не в нем, а в оборудовании. Стандартная 10 мм альпинистская веревка на разрыв от 2 до 3 тонн, он что, больше 3х тонн что-ли весил?
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5k
Tuskub Час назад
..вот чего я всегда и боюсь - тросы, карабины, зацепы... "Да тут уже сто раз все хорошо было"... )))
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−17
4k
Feathery Час назад
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14k
gavrosh Час назад
Итог учений. Всё толстых спасаем только на первых этажах. Выше они всё равно разбиваются.)))
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