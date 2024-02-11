Трос не выдержал вес пожарного, который упал с 6-метровой высоты

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Учения спасателей в пожарном центре, находящемся в районе Аса-Сул (город Бразилиа, Бразилия), закончились болезненным падением одного из стажёров, страдающего от избыточного веса.
По информации СМИ, мужчина, чьё имя не уточняется, в рамках подготовительных курсов, спускаясь по тросу вниз, упал на асфальт и получил несколько травм, после чего был отправлен в больницу.
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Леху мы конечно сняли с трубы, спустившись за ним на веревках.