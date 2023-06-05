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Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым

Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым

Автор:
05 июня 2023 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   видео   знакомство   неудача   падение   фейл   
1878
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Парень решил эффектно познакомиться с понравившейся ему девушкой. Что ж, ему это удалось.

Как сделать знакомство с девушкой незабываемым.

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Метки: Девушка   Прикол   видео   знакомство   неудача   падение   фейл   
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3  комментария
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41k
Сергей 52 минуты назад
Это закон.
Как захочешь виепнуться, так облажаешься.
Но поставленную задачу он выполнил, внимание на себя обратил.
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7k
klop 38 минут назад
Выпендрёжники они такие.
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Krasava

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