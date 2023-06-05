Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым

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Парень решил эффектно познакомиться с понравившейся ему девушкой. Что ж, ему это удалось.
Как сделать знакомство с девушкой незабываемым.
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