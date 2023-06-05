Рекламная вывеска упала на девушек

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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в Китае, запечатлела момент падения рекламной вывески. К несчастью, неподалеку проходила компания девушек.
Ветер поднял вывеску и "приземлил" на местных жительниц, которые проходили неподалеку. Как минимум одна девушка получила травму.
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