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Рекламная вывеска упала на девушек

Рекламная вывеска упала на девушек

Автор:
05 июня 2023 09:12
Метки: Китай   в мире   ветер   видео   вывеска   неудача   падение   
1595
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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц в Китае, запечатлела момент падения рекламной вывески. К несчастью, неподалеку проходила компания девушек.

Ветер поднял вывеску и "приземлил" на местных жительниц, которые проходили неподалеку. Как минимум одна девушка получила травму.

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Метки: Китай   в мире   ветер   видео   вывеска   неудача   падение   
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4  комментария
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1k
Провокатор 2 часа назад
Ветер с моря дул, ветер с моря дул,
Нагонял беду, нагонял беду.
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14k
Artem Полчаса назад
Так вот ты какая - "активная реклама"!
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7k
perekrestok 43 минуты назад
наверное вывеска обиделась что на нее внимания не обращают. И решила о себе напомнить.
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Надо китайки на ужин заказать)
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