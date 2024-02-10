Легковушка с наркотиками в баке взлетела на воздух на АЗС

Владелица легковушки марки Ford Fiesta, заправляя сжатым природным газом (КПГ) своё транспортное средство на заправке в департаменте Оран (провинция Сальта, Аргентина), лишилась автомобиля.

Прибывшие позже полицейские помогли доставить в больницу 24-летнюю владелицу искорёженной машины и её 12-летнюю родственницу, которые получили не угрожающие жизни травмы.

Со слов стражей порядка, причиной взрыва стало вмешательство в топливную систему автомобиля, когда в баке был создан тайник и после взрыва несколько жёлтых пакетов с кокаином оказались на проезжей части.