Легковушка с наркотиками в баке взлетела на воздух на АЗС

Заправка легковушки газом закончилась мощным взрывом, попавшим в объектив видеокамеры наружного наблюдения.
Владелица легковушки марки Ford Fiesta, заправляя сжатым природным газом (КПГ) своё транспортное средство на заправке в департаменте Оран (провинция Сальта, Аргентина), лишилась автомобиля.
Прибывшие позже полицейские помогли доставить в больницу 24-летнюю владелицу искорёженной машины и её 12-летнюю родственницу, которые получили не угрожающие жизни травмы.
Со слов стражей порядка, причиной взрыва стало вмешательство в топливную систему автомобиля, когда в баке был создан тайник и после взрыва несколько жёлтых пакетов с кокаином оказались на проезжей части.
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