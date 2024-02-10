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Легковушка с наркотиками в баке взлетела на воздух на АЗС

Легковушка с наркотиками в баке взлетела на воздух на АЗС

Автор:
10 февраля 2024 08:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: АЗС   Видео   Наркотики   ЧП   взлетела на воздух   взрыв   
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Заправка легковушки газом закончилась мощным взрывом, попавшим в объектив видеокамеры наружного наблюдения.

Владелица легковушки марки Ford Fiesta, заправляя сжатым природным газом (КПГ) своё транспортное средство на заправке в департаменте Оран (провинция Сальта, Аргентина), лишилась автомобиля.


Прибывшие позже полицейские помогли доставить в больницу 24-летнюю владелицу искорёженной машины и её 12-летнюю родственницу, которые получили не угрожающие жизни травмы.


Со слов стражей порядка, причиной взрыва стало вмешательство в топливную систему автомобиля, когда в баке был создан тайник и после взрыва несколько жёлтых пакетов с кокаином оказались на проезжей части.


Источник:

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Метки: АЗС   Видео   Наркотики   ЧП   взлетела на воздух   взрыв   
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7  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
В начале видео можно было бы и обрезать секунд двадцать.
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1k
Олег 13 минут назад
Не совсем понял, тайник был в бензобаке или в баллоне? Почему взорвался баллон?
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12k
DumDum Час назад
Ссылка youtu.be
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93k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Cornho Час назад
Нет, всё-таки ну его на.ер все эти авто на газу. Я уж лучше по старинке, на бензине.
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137k
parallax 2 часа назад
Удивительно, что не полыхнуло.
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Infinite

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