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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1089 постов • 47 подписчиков подписаться
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Девушка бросила петарду и подорвала канализацию

Девушка бросила петарду и подорвала канализацию

Автор:
03 января 2024 09:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Искра   ЧП   взрыв   канализация   люди   петарда   
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Одна из любительниц пиротехнических изделий чудом избежала серьёзных последствий, когда зажгла петарду возле канализационного люка.

Случайная искра попала в канализацию, воспламенив скопившийся под крышкой люка метан. Последовавший взрыв подбросил укрытие на несколько метров в воздух, вызвав высокий столб огня.


Среди хаоса три женщины в панике разбежались в разные стороны, едва избежав травм.

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Метки: Видео   Искра   ЧП   взрыв   канализация   люди   петарда   
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1  комментарий
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Владимир 42 минуты назад
У китайцев это часто
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