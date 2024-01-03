Девушка бросила петарду и подорвала канализацию

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Одна из любительниц пиротехнических изделий чудом избежала серьёзных последствий, когда зажгла петарду возле канализационного люка.
Случайная искра попала в канализацию, воспламенив скопившийся под крышкой люка метан. Последовавший взрыв подбросил укрытие на несколько метров в воздух, вызвав высокий столб огня.
Среди хаоса три женщины в панике разбежались в разные стороны, едва избежав травм.
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