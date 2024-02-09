Пушистый старец играет с любимой игрушкой

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Старым котикам тоже иногда хочется почувствовать себя молодыми и порезвиться с любимой игрушкой. На видео 19-летний "игрун".
Скорость реакции уже не та, да и зрение подводит... но лапы-то помнят!
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