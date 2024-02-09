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Сообщество Без кота и жизнь не та 1994 поста • 501 подписчик подписаться
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Пушистый старец играет с любимой игрушкой

Пушистый старец играет с любимой игрушкой

Автор:
09 февраля 2024 15:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   игрушка   кот   позитив   
1545
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Старым котикам тоже иногда хочется почувствовать себя молодыми и порезвиться с любимой игрушкой. На видео 19-летний "игрун".

Скорость реакции уже не та, да и зрение подводит... но лапы-то помнят!

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Метки: Видео   добро   животные   игрушка   кот   позитив   
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8  комментариев
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410
boliwar 2 часа назад
Хочу в его возрасте (в переводе с кошачьего, поди лет 100 будет) так же прыгать, хотя бы три раза подряд.
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6k
Alex Полчаса назад
Очень напоминает Байдена, только у котика это смотрится мило...
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8k
perekrestok Час назад
Ну точно лучше Байдена!
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422
ДедМаздай 2 часа назад
Байдена напоминает.
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4k
Владимир 2 часа назад
устал...запыхался!
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