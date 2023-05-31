Собака окончила университет вместе с хозяйкой и получила собственный диплом

Грейс не может самостоятельно ходить и пользуется инвалидной коляской, поэтому на протяжении всего периода обучения верный собакен был рядом с ней на всех лекциях и практических занятиях. Недавно Грейс получила степень бакалавра, и, конечно же, на церемонию вручения диплома она отправилась вместе со своим верным хвостатым помощником.