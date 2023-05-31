Собака окончила университет вместе с хозяйкой и получила собственный диплом

В США служебная собака получила диплом университета вместе со своей хозяйкой. Четвероногий друг человека сопровождал девушку в классы, послушно сидел рядом на занятиях и присутствовал на сдаче экзаменов.
Служебные собаки всюду сопровождают своих хозяев, и лабрадор-ретривер по кличке Джастин не исключение. Когда его владелица Грейс Мариани поступила в Университет Сетон-Холл (Нью-Джерси, США), чтобы получить педагогическое образование, он отправился вместе с ней.
Грейс не может самостоятельно ходить и пользуется инвалидной коляской, поэтому на протяжении всего периода обучения верный собакен был рядом с ней на всех лекциях и практических занятиях. Недавно Грейс получила степень бакалавра, и, конечно же, на церемонию вручения диплома она отправилась вместе со своим верным хвостатым помощником.
Руководство Сетон-Холла решило, что Джастин, посетивший все занятия вместе с хозяйкой, заслужил собственный диплом, который ему с радостью вручил президент колледжа Джозеф Э. Найр. Пёсель вышел на сцену вместе с Грейс и тщательно обнюхал свой диплом, прежде чем взять его в зубы, радостно повилять хвостиком и уйти под шквал аплодисментов.
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В этом году Грейс и Джастин отправятся в начальную школу, чтобы обучать детей.
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Это всё, что надо знать о современном образовании.
А может все еще хуже: "Руководство Сетон-Холла" считает студентов за собак и не видит разницы в их интеллектуальном развитии??
Все еще хуже. Западный мир утрачивает рациональное мышление и над всем теперь превалируют "сюси-пуси" и лайкодрочерство.