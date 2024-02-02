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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1174 поста • 49 подписчиков подписаться
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Пенсионерка закидывает соседей калом в разных нарядах

Пенсионерка закидывает соседей калом в разных нарядах

Автор:
02 февраля 2024 11:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   лифт   люди   маразм   неадекватная   пенсионерка   сосед   
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Пожилая женщина из Уфы досаждает соседям, разбивая на разных этажах дома тарелки, заливая полы мочой и выкидывая экскременты. Причём каждый раз в новом образе — то с мячом на голове, то в очках. А ещё соседи говорят, что старушка разводит клопов и тараканов.


Причём медосвидетельствование показывает, что она абсолютно вменяема. Просто настроение игривое


Бабуля нуждается в лечении, но наша медицина оставляет желать лучшего

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Метки: Видео   в мире   лифт   люди   маразм   неадекватная   пенсионерка   сосед   
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32  комментария
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Надо просто собраться соседям и в свою очередь кинуть в нее говном.
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18k
Сергей 6 минут назад
Не эта старушка? Может теперь всем мстит?))
Ссылка youtu.be
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44k
SinigamiRuuk 13 минут назад
Не мешайте мастеру маскировки.
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11k
BarOb 22 минуты назад
Нужно прекращать эти каловые вечеринки!
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790
Андрей Граф 24 минуты назад
голову ей оторвать по тихому
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119
Чубака 37 минут назад
Этот город полон психов,
Каждый третий точно псих,
Говори со мной по-тише,
Может я один из них!
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229
Посейдон 41 минуту назад
Кто был в доме престарелых и видел стариков, те не удивятся такому поведению. Никому не нужные старики склонны привлекать к себе внимание всеми доступными им способами. Одним едят своё г..., другие мочатся на всё подряд, третьи ставят себя в ситуации опасности жизни и здоровью и ждут когда окружающие начнут охать, ахать, кричать и бежать спасать, а потом причитать, утешать и тратить внимание. Много всякого.
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229
Посейдон 46 минут назад
Fatality
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14k
KotSkripaley 47 минут назад
Незавидная участь каждой прицеждалки, которые так и не дождутся Грея на берегу.
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17k
Марина 51 минуту назад
Это возрастное и уже не лечится.
Нужно её в спецучреждение сдавать.
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161
dasn7 59 минут назад
Не медицина плоха, а отсутствие пожизненного учёта для подобных пациентов в ПНД.
Доктора на это повлиять не могут.
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1k
Flint 59 минут назад
Шапокляк на максималках.
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57k
turyst Час назад
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6k
Харон Час назад
Вменяема?
Статья за хулиганство как минимум.
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59k
dima423 2 часа назад
Срочно нужен Раскольников...
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212
Константин Котов 2 часа назад
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Надо не под камерой один раз хорошенечко дать по голове .
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Раньше таких в дурке держали.
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161
dasn7 кот базилий 57 минут назад
Сейчас если такой несколько лет не приходит к доктору - его удаляют с учёта. Даже справку могут выдать на оружие и управление ТС.
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5k
Денис 2 часа назад
Судя по видео это один этаж.
Подозреваю что "соседские войны".
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