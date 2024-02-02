Пенсионерка закидывает соседей калом в разных нарядах

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Пожилая женщина из Уфы досаждает соседям, разбивая на разных этажах дома тарелки, заливая полы мочой и выкидывая экскременты. Причём каждый раз в новом образе — то с мячом на голове, то в очках. А ещё соседи говорят, что старушка разводит клопов и тараканов.
Причём медосвидетельствование показывает, что она абсолютно вменяема. Просто настроение игривое
Бабуля нуждается в лечении, но наша медицина оставляет желать лучшего
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Метки: Видео в мире лифт люди маразм неадекватная пенсионерка сосед
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Каждый третий точно псих,
Говори со мной по-тише,
Может я один из них!
Нужно её в спецучреждение сдавать.
Доктора на это повлиять не могут.
Статья за хулиганство как минимум.
Подозреваю что "соседские войны".