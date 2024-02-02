Пенсионерка закидывает соседей калом в разных нарядах

Пожилая женщина из Уфы досаждает соседям, разбивая на разных этажах дома тарелки, заливая полы мочой и выкидывая экскременты. Причём каждый раз в новом образе — то с мячом на голове, то в очках. А ещё соседи говорят, что старушка разводит клопов и тараканов.