Ситуация, которая знакома каждому

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C такой ситуацией, пожалуй, знаком каждый. Непонятно, почему некоторые люди ломятся в туалет, если там уже кто-то есть. И на крик "занято!" они реагируют только тогда, когда уже буквально "вынесли" дверь.
Ситуацию смешно и зрелищно обыграли авторы этого ролика.
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