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Ситуация, которая знакома каждому

Ситуация, которая знакома каждому

Автор:
01 февраля 2024 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дверь   жиза   занято   туалет   
1267
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C такой ситуацией, пожалуй, знаком каждый. Непонятно, почему некоторые люди ломятся в туалет, если там уже кто-то есть. И на крик "занято!" они реагируют только тогда, когда уже буквально "вынесли" дверь.

Ситуацию смешно и зрелищно обыграли авторы этого ролика.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дверь   жиза   занято   туалет   
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5  комментариев
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15k
Ivan Полчаса назад
Не заперто...


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2k
Алексей Гулевич 12 минут назад
я думал он бумагу попросит с такой рукой
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80
Gummy Bear 47 минут назад
Там не заседание, посрал и до свидания)))
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92k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
БамбарбияКиргуду Час назад
Да тут целая трагедия.Один не может попасть в туалет,а второй боится ,что дверь вынесут.И это совсем не смешно и не зрелищно.
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