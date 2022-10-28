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Туалет для тех, кому нечего стесняться

Туалет для тех, кому нечего стесняться

Автор:
28 октября 2022 11:02
Метки: Прикол   Юмор   ванная комната   видео   отель   туалет   
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Женщина показала номер в отеле с необычной уборной. В совмещенном с ванной комнатой туалете за вашими тёмными делами будут наблюдать все члены семьи.
Ванная комната с туалетом для эксгибиционистов и вуайеристов. Ничего не сделать без присмотра!

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   ванная комната   видео   отель   туалет   
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3k
vasilykopkov 10 минут назад
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26k
SerGProS 44 минуты назад
Камеру в унитаз и трансляция на огромный телевизионный экран на фасаде дома, с самой просматриваемой стороны. А чего?Гулять так гулять!!!
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49k
dima423 Час назад
забавно что в номере с таким туалетом не одна двуспальная кровать, а 2 отдельных))) берд конечно полный)
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28k
Levyathan Час назад
Помню, в Дюссельдорфе, был в отеле, где стена рядом с кроватью была прозрачной, а за стеной стоялая прозрачная ванна. В принципе, эротично, но на любителя. Тут, видимо, любители по-жестче.
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59k
pynh 2 часа назад
я бы на нее месте больше не ржал
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