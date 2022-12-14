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Запоминающийся мужской туалет

Запоминающийся мужской туалет

Автор:
14 декабря 2022 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   туалет   экран   
138
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Владельцы общественного туалета сделали так, чтобы посещение помещения запомнилось мужчинам надолго. Они повесили над писсуарами экраны, на которых проигрывались видеоролики с девушками.
Как с помощью экранов над писсуарами заставить мужчин забыть о цели посещения туалета.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   туалет   экран   
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3  комментария
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1k
ChePaev 43 минуты назад
в каком то ночном клубе помню были, "ICON" кажись, был такой пафосный клуб в Москве, были такие туалеты с мониторами над писсуарами, там бабский стриптиз показывали)))
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4k
Babangdida 12 минут назад
После ножниц и боксёрши не последует реальная драка с соседями, которым потребуется смена одежды?
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64
Хухрмухр 13 минут назад
Нормально поссать и то не дают.
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