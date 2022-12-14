Запоминающийся мужской туалет

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Владельцы общественного туалета сделали так, чтобы посещение помещения запомнилось мужчинам надолго. Они повесили над писсуарами экраны, на которых проигрывались видеоролики с девушками.
Как с помощью экранов над писсуарами заставить мужчин забыть о цели посещения туалета.
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