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Сколько приятного и полезного можно сделать, пока ждёшь вторую половинку

Сколько приятного и полезного можно сделать, пока ждёшь вторую половинку

Автор:
26 сентября 2022 09:33
Метки: sketch   Юмор   видео   женщина   мужчина   отношения   прикол   сборы   туалет   
817
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1
Женщины, в большинстве своем, тратят на сборы больше времени, чем мужчины. Однако и мужчинам есть чем удивить.
Забавный ролик, суть которого поймут многие мужчины и женщины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: sketch   Юмор   видео   женщина   мужчина   отношения   прикол   сборы   туалет   
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5  комментариев
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25k
SerGProS Час назад
Первое - прямое попадание
Второе - Просто выдуманный реверанс в сторону первого
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
3k
Атомный Крот 54 минуты назад
Прикольная парочка. Уже много роликов с ними видел. На самых разных ресурсах.
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25k
SerGProS Час назад
Первое - прямое попадание
Далеко не для всех..Просто выдуманный реверанс в сторону первого
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Dobriy drug

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