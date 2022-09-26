Сколько приятного и полезного можно сделать, пока ждёшь вторую половинку

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Женщины, в большинстве своем, тратят на сборы больше времени, чем мужчины. Однако и мужчинам есть чем удивить.
Забавный ролик, суть которого поймут многие мужчины и женщины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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