Кот слишком близко приблизился к огню

Нас с детства учили, что огонь — это «ай» и «бо-бо». И все мы либо верили своим родителям, либо осознавали это на практике. Но что делать с котиками, которые не понимают по-человечьи?

Как, например, с экземпляром из этого видео, которому в детстве мама не объяснила, что не надо слишком близко подходить к открытому огню. А мы тем более не объясним. Как итог: жареные усишки.