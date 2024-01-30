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Сообщество Без кота и жизнь не та 1959 постов • 499 подписчиков подписаться
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Кот слишком близко приблизился к огню

Кот слишком близко приблизился к огню

Автор:
30 января 2024 08:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   огонь   усы   
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Кот замёрз и решил погреться у огня. Однако питомец немного не рассчитал и подошёл к источнику огня слишком близко.

Нас с детства учили, что огонь — это «ай» и «бо-бо». И все мы либо верили своим родителям, либо осознавали это на практике. Но что делать с котиками, которые не понимают по-человечьи?

Как, например, с экземпляром из этого видео, которому в детстве мама не объяснила, что не надо слишком близко подходить к открытому огню. А мы тем более не объясним. Как итог: жареные усишки.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   огонь   усы   
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