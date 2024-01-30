Кот слишком близко приблизился к огню

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Кот замёрз и решил погреться у огня. Однако питомец немного не рассчитал и подошёл к источнику огня слишком близко.
Нас с детства учили, что огонь — это «ай» и «бо-бо». И все мы либо верили своим родителям, либо осознавали это на практике. Но что делать с котиками, которые не понимают по-человечьи?
Как, например, с экземпляром из этого видео, которому в детстве мама не объяснила, что не надо слишком близко подходить к открытому огню. А мы тем более не объясним. Как итог: жареные усишки.
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