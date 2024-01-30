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Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

Автор:
30 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   имитация   кот   попугай   птица   
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Хитрый попугай научился изображать голос хозяина и теперь останавливает кота, когда тот хочет напасть.

Невероятно, но факт: попугаи научились командовать неуправляемыми. пушистыми. Как? Очень просто. Хитрые пернатые уловили связь с тем, как хозяева управляют котом, разучили эти фразы и стали повторять их, когда пушистый представляет для них угрозу.

Посмотрите на видео. Кот хотел атаковать попугая, но пернатый попробовал на нем этот способ, и он сработал. У пушистого похоже случился разрыв шаблона: как хозяин может вещать из этой штуки с клювом и перьями?

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Метки: Видео   Реакция   животные   имитация   кот   попугай   птица   
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22
Человек 2 часа назад
Хорошая кошка.
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17k
Majul 49 минут назад
Жако. Мечта ) Ему-то точно не стоит кошака бояться, таким клювом черепушку расколоть легко.
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24k
сеньор Леонсио Час назад
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33k
Slonyash 2 часа назад
Класс!
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