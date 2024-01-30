Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

Невероятно, но факт: попугаи научились командовать неуправляемыми. пушистыми. Как? Очень просто. Хитрые пернатые уловили связь с тем, как хозяева управляют котом, разучили эти фразы и стали повторять их, когда пушистый представляет для них угрозу.

Посмотрите на видео. Кот хотел атаковать попугая, но пернатый попробовал на нем этот способ, и он сработал. У пушистого похоже случился разрыв шаблона: как хозяин может вещать из этой штуки с клювом и перьями?