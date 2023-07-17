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Пернатая "мать года"

Пернатая "мать года"

Автор:
17 июля 2023 07:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   птица   утка   
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Автолюбитель снял неожиданную реакцию утки на приближающийся грузовик.

Участник дорожного движения запечатлел реакцию утки, переводившей многочисленное потомство через автомагистраль, на появление грузовика. Водитель увидел живое препятствие и успел остановить большегруз.

Глава многочисленного пернатого семейства, почувствовав опасность, заметалась по дороге в разные стороны, а птенцы, повинуясь инстинкту самосохранения, устремились вслед за нерадивой мамашей, которая в конечном итоге бросила своё потомство на произвол судьбы и в полёте покинула опасное место.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   птица   утка   
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Alex Полчаса назад
Да уж...
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Nevad Black 6 минут назад
ну так а дальше то что было? куда дети делись то в итоге? что за полуповествование такое?
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Alex Chebrikov

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