Пернатая "мать года"

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Автолюбитель снял неожиданную реакцию утки на приближающийся грузовик.
Участник дорожного движения запечатлел реакцию утки, переводившей многочисленное потомство через автомагистраль, на появление грузовика. Водитель увидел живое препятствие и успел остановить большегруз.
Глава многочисленного пернатого семейства, почувствовав опасность, заметалась по дороге в разные стороны, а птенцы, повинуясь инстинкту самосохранения, устремились вслед за нерадивой мамашей, которая в конечном итоге бросила своё потомство на произвол судьбы и в полёте покинула опасное место.
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