«Ребёнок! Держись за круг двумя руками!»: в Алчевске спасли двух девочек, провалившихся под лёд

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Спасателям о произошедшем рассказал прохожий. Позвонив в МЧС, он сообщил, что на водоеме под лед провалились двое детей. Как оказалось, это были две девочки 11-ти и 12-ти лет.
Была незамедлительно начата спасательная операция. Выходить на тонкий лед было опасно, поэтому спасатель пробирался к девочкам ползком и действовал со страховкой – нельзя было допустить, чтобы помощь понадобилась самим спасателям.
В состоянии легкого переохлаждения, но без осложнений девочек передали врачам.
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Метки: Видео Жизнь МЧС Спасение в Алчевске лед провалились
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