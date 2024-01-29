«Ребёнок! Держись за круг двумя руками!»: в Алчевске спасли двух девочек, провалившихся под лёд

Была незамедлительно начата спасательная операция. Выходить на тонкий лед было опасно, поэтому спасатель пробирался к девочкам ползком и действовал со страховкой – нельзя было допустить, чтобы помощь понадобилась самим спасателям.

В состоянии легкого переохлаждения, но без осложнений девочек передали врачам.