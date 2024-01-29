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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1167 постов • 49 подписчиков подписаться
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«Ребёнок! Держись за круг двумя руками!»: в Алчевске спасли двух девочек, провалившихся под лёд

«Ребёнок! Держись за круг двумя руками!»: в Алчевске спасли двух девочек, провалившихся под лёд

Автор:
29 января 2024 09:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Жизнь   МЧС   Спасение   в Алчевске   лед   провалились   
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Спасателям о произошедшем рассказал прохожий. Позвонив в МЧС, он сообщил, что на водоеме под лед провалились двое детей. Как оказалось, это были две девочки 11-ти и 12-ти лет.

Была незамедлительно начата спасательная операция. Выходить на тонкий лед было опасно, поэтому спасатель пробирался к девочкам ползком и действовал со страховкой – нельзя было допустить, чтобы помощь понадобилась самим спасателям.


В состоянии легкого переохлаждения, но без осложнений девочек передали врачам.


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Метки: Видео   Жизнь   МЧС   Спасение   в Алчевске   лед   провалились   
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2  комментария
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Vacony Полчаса назад
так они получается сами выбрались из воды ? или не проваливались , а просто забрели на тонкий ?
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Zmey8838 9 минут назад
Ремня им выписать
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