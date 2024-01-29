«Прекрати!»: реакция котика на чихание хозяйки

Котейка из видео, к примеру, не любит, когда его владелица чихает. Пушок сразу просыпается и начинает мяукать, читая хозяйке целый недовольный монолог.

Либо проказнику не нравится слишком громкий чих девушки, либо он очень сильно беспокоится о её здоровье и настраивает на посещении врача.