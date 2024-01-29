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Сообщество Без кота и жизнь не та 1957 постов • 499 подписчиков подписаться
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«Прекрати!»: реакция котика на чихание хозяйки

«Прекрати!»: реакция котика на чихание хозяйки

Автор:
29 января 2024 09:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   чихание   
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Каждый котик, как и мы, уникальная личность со своими особенными чертами характера. И будучи неповторимой персоной, у них есть свои собственные странности.

Котейка из видео, к примеру, не любит, когда его владелица чихает. Пушок сразу просыпается и начинает мяукать, читая хозяйке целый недовольный монолог.


Либо проказнику не нравится слишком громкий чих девушки, либо он очень сильно беспокоится о её здоровье и настраивает на посещении врача.

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Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   чихание   
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3  комментария
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913
Jlav 50 минут назад
Котяра так ржет на нею))
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6k
Евгений Д 5 минут назад
Он просто говорит "будь здорова"
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7k
Alex 41 минуту назад
Кот: "Да сходи наконец к врачу, дура!"
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