«Ничего себе!»: кот увидел за окном лося

Котику из этого видео, к примеру, посчастливилось увидеть за окном настоящего лося. Большой пушистик так сильно удивил домашнего котофея, что тот не спускал с него глаз. Еще бы. Не каждый день у тебя под окном гуляет такой величественный зверь.