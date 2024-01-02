«Ничего себе!»: кот увидел за окном лося

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Ничто так не радует котиков, как пернатая гостья за окном. Котейки готовы часами наблюдать за птицей, забыв обо всем остальном. Однако некоторым проказникам везет чуть больше, ведь у них за окошком обитают не только воробьи и синички.
Котику из этого видео, к примеру, посчастливилось увидеть за окном настоящего лося. Большой пушистик так сильно удивил домашнего котофея, что тот не спускал с него глаз. Еще бы. Не каждый день у тебя под окном гуляет такой величественный зверь.
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