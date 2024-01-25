В самарской аптеке собачница оставила «сюрприз»

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Видео, опубликованное в местных пабликах, авторы назвали «Случай в одной из аптек Самары». Авторы записи призвали владельцев домашних животных, убирать за ними, ведь это их ответственность.
Комментаторы сошлись во мнении, что многие владельцы собак не имеют ни малейшего представления об уходе за питомцами и им вообще наплевать на окружающих.
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