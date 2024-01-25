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В самарской аптеке собачница оставила «сюрприз»

В самарской аптеке собачница оставила «сюрприз»

Автор:
25 января 2024 10:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Самара   аптека   говно   животные   собака   
1405
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Видео, опубликованное в местных пабликах, авторы назвали «Случай в одной из аптек Самары». Авторы записи призвали владельцев домашних животных, убирать за ними, ведь это их ответственность.

Комментаторы сошлись во мнении, что многие владельцы собак не имеют ни малейшего представления об уходе за питомцами и им вообще наплевать на окружающих.

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Метки: Видео   Самара   аптека   говно   животные   собака   
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9  комментариев
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730
дмитрий Час назад
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3k
Алекс 20 минут назад
надо скормить ей это
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11k
Vacony 49 минут назад
старая карга ...
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59k
dima423 Час назад
Не даром говорят что какой хозяин такая и собака... вот тут эти 2 свиньи полностью соответствуют друг другу... У меня собака никогда в помещении не насрет и даже не нассыт) Ни разу не было такого...
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5k
Харон 2 часа назад
Кто её вообще с собакой пустил в АПТЕКУ?
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0
Хулио Аморалес Мария дос Сантос дмитрий 8 минут назад
Ни капли. В аптеку имеют право не пускать. Как и в продовольственный магазин самообслуживания. Курите Сан|ПИНы и бейте ими зоошизу спокойно.
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3k
Илья 2 часа назад
А потом жалуются что их питомца из вагона выбросили. Зоофилы в край оборзели.
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