FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15784 поста • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс с пугающим "взглядом"

Пёс с пугающим "взглядом"

Автор:
24 января 2024 07:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   глаза   животные   собака   
1177
1
1

Домашние питомцы способные не только развеселить и поднять настроение, но и напугать. Хозяева наклеили на голову пса пластмассовые глазки и подозвали животное к себе. Приближающийся к камере пёс выглядел довольно жутко.

Пёс с искусственными глазами, способный напугать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   глаза   животные   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Билли Час назад
Своего черного кота так каждую ночь в коридоре встречаю по пути в туалет. Там глаза-прожекторы светят, аж коридор освещают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Replicant 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

970572



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин...
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
Набирающие популярность в сообществах
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
В Китае появились «пиратские» GeForce RTX 4080 и 4090 на мобильных чипах
В Китае появились «пиратские» GeForce RTX 4080 и 4090 на мобильных чипах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересно#позитив#кино#США#собака#улыбнуло#кот
#животные#автомобили#в мире#история#ДТП#авто аварии#факты#природа#Разное#кража
#Прикол#машина#интересное#люди#аварии#забавно#Автовсячина#фильм#Москва#Китай
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Пёс пожалел, что оставил палку в воде Пёс пожалел, что оставил палку в воде Любопытный цыплёнок подставил пса&nbsp; Любопытный цыплёнок подставил пса  Пёс пытается добраться до еды в телевизоре&nbsp; Пёс пытается добраться до еды в телевизоре  Пёс решил, что его оставили одного дома Пёс решил, что его оставили одного дома Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей

На что жалуетесь?

Вернуться