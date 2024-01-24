Пёс с пугающим "взглядом"

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Домашние питомцы способные не только развеселить и поднять настроение, но и напугать. Хозяева наклеили на голову пса пластмассовые глазки и подозвали животное к себе. Приближающийся к камере пёс выглядел довольно жутко.
Пёс с искусственными глазами, способный напугать.
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