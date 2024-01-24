Находчивая пенсионерка из Твери обманула курьера мошенников

В МВД России рассказали о находчивой бабушке из Твери, которая обманула мошенников. Ей на домашний телефон позвонили злоумышленники и заявили, что её внучка попала в аварию. Чтобы избежать уголовной ответственности, бабушке нужно передать деньги сотрудникам полиции. 76-летняя женщина поняла, что её пытаются обмануть. Она пообещала мошенникам 80 тысяч рублей, а сама приготовила уловку: пенсионерка завернула в простыню "билеты банка приколов" и передала их курьеру. В это же время она сообщила обо всё в полицию.