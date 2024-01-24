Мама вызвала детского врача для своей дочки, но пожалела об этом

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Мама дала дочке ибупрофен, чтобы сбить температуру, пока едет детский врач. Советы врача убили.
Молодая мама решила поделиться странной историей, которая произошла с ней накануне. Ее дочурка заболела и девушка дала ей таблетку ибупрофена, чтобы сбить температуру, пока едет детский врач. И когда она приехала... началась какая-то "дичь".
Да, не стоит перегружать организм лишними таблетками, но советы врача немного шокировали. Оказывается, что все "химические лекарства" ведут исключительно к "шизофрении" и "отделении души от нашего физического тела". Вот такие дела...
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Метки: Видео врач ибупрофен лекарство температура шизофрения
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Просто обобщает "врач" ошибочно, сидевшая на совсем другой "химии" винит любые таблетки.
Зарплата идёт, а их редко-редко вызывают к детям. Профит.
Короче, кукуха улетела.
Я вообще не уверен, что кого-то нужно оскорблять. Если какой-то миф (любой) не имеет подтверждения и близок к вымыслу, то сказать об это не будет оскорблением. Не так ли? А вот переходить на личности точно не стоит.