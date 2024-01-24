Мама вызвала детского врача для своей дочки, но пожалела об этом

Молодая мама решила поделиться странной историей, которая произошла с ней накануне. Ее дочурка заболела и девушка дала ей таблетку ибупрофена, чтобы сбить температуру, пока едет детский врач. И когда она приехала... началась какая-то "дичь".

Да, не стоит перегружать организм лишними таблетками, но советы врача немного шокировали. Оказывается, что все "химические лекарства" ведут исключительно к "шизофрении" и "отделении души от нашего физического тела". Вот такие дела...

