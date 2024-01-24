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Мама вызвала детского врача для своей дочки, но пожалела об этом

Мама вызвала детского врача для своей дочки, но пожалела об этом

Автор:
24 января 2024 12:48
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врач   ибупрофен   лекарство   температура   шизофрения   
2978
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Мама дала дочке ибупрофен, чтобы сбить температуру, пока едет детский врач. Советы врача убили.

Молодая мама решила поделиться странной историей, которая произошла с ней накануне. Ее дочурка заболела и девушка дала ей таблетку ибупрофена, чтобы сбить температуру, пока едет детский врач. И когда она приехала... началась какая-то "дичь".


Да, не стоит перегружать организм лишними таблетками, но советы врача немного шокировали. Оказывается, что все "химические лекарства" ведут исключительно к "шизофрении" и "отделении души от нашего физического тела". Вот такие дела...

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Метки: Видео   врач   ибупрофен   лекарство   температура   шизофрения   
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41  комментарий
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59k
dima423 2 часа назад
))) пистец...
- А вы точно доктор?)
- Да, конечно! Вступайте в нашу секту...
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6k
Евгений Д Минуту назад
Вообще то ибупрофен детям не рекомендован- надо было парацетамол
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13k
Karelian 9 минут назад
И где, собственно, врач??? Запись потолка с текстом непойми кого.
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679
­­­­ 13 минут назад
Ну я лично определяю профессианализм человека по его модели айфона если у него айфон последней модели тогда он компитентен в любой сфере! Ну а если ты врач да хоть с 5 высшими образованиями да хоть доктор наук! ТЫ НЕ СМОГ КУПИТЬ СЕБЕ АЙФОН! какая речь вообще может идти о советах другим! это же база!
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20k
anpetrof 14 минут назад
Есть врачи аллопаты, есть гомеопаты, ну а это больше на шамана похоже - говорят, школа шаманов открылась, может это из первого выпуска уже...?
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21k
kσρβγς 17 минут назад
Безотносительно ко врачу. До 12 лет ибупрофен перорально запрещен. От 3-х месяцев и до 12-ти лет только свечи.
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12k
Dmitry 19 минут назад
Мощно! Сразу видно - "специалист".
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6k
pinbalist 38 минут назад
Ни разу не постанова.
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23k
BiZ 38 минут назад
- простите, а у вас есть лицензия?
- у меня есть лучше.
- что у вас есть лучше?
- у меня есть визитка!
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1k
Алексей 41 минуту назад
что-то мало верится, что такие смогли закончить медицинский институт, устроиться работать врачом. Похоже на постановку
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5k
Наталья 42 минуты назад
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8k
Станислав 45 минут назад
Видимо она кроме клятвы Гиппократа еще много чего принимала.
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702
GoodFireman 46 минут назад
Врачиха сама таблеток переела! Отделилась...
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14
genymam 53 минуты назад
Данная "врач" как шизофреник со стажем, не даст соврать,
Просто обобщает "врач" ошибочно, сидевшая на совсем другой "химии" винит любые таблетки.
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6k
мемфрид 58 минут назад
А сколько она таблеток накушалась, что у нее такие откровения пошли?)
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3k
RaiJu Час назад
А можно название клиники?
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12k
Артем Час назад
Таким врачам и ЗП нужно выдавать не неорганическими деньгами, а вполне натуральным картофелем и морковью! Пускай восполняют дефицит в мозгах!
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26k
sssss3 Час назад
Да ладно, участковые врачи часто такие заморочки пиз.дят. Что-бы казаться невменяемыми.
Зарплата идёт, а их редко-редко вызывают к детям. Профит.
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5k
Харон Час назад
По-моему её астральное тело давно покинуло тело физическое.
Короче, кукуха улетела.
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6k
Babangdida Час назад
Ну, начала про глушение симптомов... я уже думал писать "а что не так?", но тут же она перешла на эзотерическую ахинею. Жуть!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Мне как-то не верится, а может просто не хочу верить. Услышать такое? Лично мне не хотелось бы. Я понимаю, что по сей день есть люди, верящие в мифы. Это их право и осуждать глупо. Но этому точно не место на работе.
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