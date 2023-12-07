Собака не хочет глотать таблетку

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Наблюдательный пункт любопытного пса

Общительный пёс желает познакомиться

Командная работа: пёс помогает рабочему

Пёс решил, что его оставили одного дома

Котлета на палочках: пёс в шоке от новой стрижки