Собака не хочет глотать таблетку

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Порой домашним животным тоже приходится пить таблетки. И в этой ситуации многие хозяева сталкиваются с проблемой — питомец отказывается проглатывать лекарство. Четвероногий герой видео как раз входит в их число.
Миссия невыполнима.
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