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Собака не хочет глотать таблетку

Собака не хочет глотать таблетку

Автор:
07 декабря 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   лекарство   собака   таблетка   
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Порой домашним животным тоже приходится пить таблетки. И в этой ситуации многие хозяева сталкиваются с проблемой — питомец отказывается проглатывать лекарство. Четвероногий герой видео как раз входит в их число.

Миссия невыполнима. 

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   лекарство   собака   таблетка   
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5  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
Таблетку надо класть ближе к горлу. И я своему ещё почесываю горло, где то слышал, что это помогает спровоцировать глотательный рефлекс. В общем у меня основное - это раздать пасть и запихнуть поглубже) а проглотить уж проглотит.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 минут назад
Я конечно не собаковод, но разве нельзя таблетку поместить внутрь лакомства, кусочка мяса или конфетки??
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21k
kσρβγς 19 минут назад
Как дети прям. Тысячи раз давал таблетки, никаких проблем.
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Себастьян Перейра

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