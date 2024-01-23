В Брянской области работницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду

Оказалось, что в этом отделении работает мать девушки. Она тут же побежала жаловаться матери и просить вызвать полицию.

Я хотела выйти из здания. Но она вцепилась в меня и начала шматовать, схватила за шубу и трепала за волосы. Мужчина-прохожий оттащил её. Тогда меня схватила уже её мать, заведующая отделением. Мой муж был в машине, он увидел, прибежал и вырвал меня. Они ещё и ему курточку порвали, — рассказала «Осторожно, новости» пострадавшая.

Пострадавшая девушка написала заявление в полицию. Ей вырвали клок волос, ставили множество синяков на теле и сломали телефон. Сотрудники почты в ответ направили встречное заявление. Полицейские теперь разбираются в деле.