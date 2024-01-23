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В Брянской области работницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду

В Брянской области работницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду

Автор:
23 января 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Брянская область   Москва   драка   нападение   почта россии   работницы   спор   
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На почте не оказалось сдачи с тысячи рублей, а предложение оплатить по QR-коду взбесило работников «Почты России». На женщину напала работница почты и её мать.

Жительница посёлка Суземки пришла на почту, чтобы отправить письмо. Для этого ей нужно было оплатить отправление. У женщины была только тысяча рублей, а в кассе не было денег, чтобы дать ей сдачу. Тогда посетительница предложила оплатить по QR-коду. Это предложение привело сотрудников почты в бешенство. Работница начала оскорблять посетительницу, а после полезла в драку.

Оказалось, что в этом отделении работает мать девушки. Она тут же побежала жаловаться матери и просить вызвать полицию.

Я хотела выйти из здания. Но она вцепилась в меня и начала шматовать, схватила за шубу и трепала за волосы. Мужчина-прохожий оттащил её. Тогда меня схватила уже её мать, заведующая отделением. Мой муж был в машине, он увидел, прибежал и вырвал меня. Они ещё и ему курточку порвали, — рассказала «Осторожно, новости» пострадавшая.

Пострадавшая девушка написала заявление в полицию. Ей вырвали клок волос, ставили множество синяков на теле и сломали телефон. Сотрудники почты в ответ направили встречное заявление. Полицейские теперь разбираются в деле.

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Метки: Брянская область   Москва   драка   нападение   почта россии   работницы   спор   
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13  комментариев
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6k
Lexx Час назад
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52
Рокер 8 минут назад
красава, все сделала что бы в интернет попасть
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16k
Alex 10 минут назад
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3k
Froll 17 минут назад
-Она меня снимает,потом выложит а интернет.-
-Пусть вылаживает-
Она боится что вся Россия узнает что она еканутая?
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332
costarox 22 минуты назад
А что такое "шматовать"?
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11k
Алексей 23 минуты назад
в психиатрии есть диагноз postal service syndrome происходит от выражения “going postal”, обозначающего внезапное безумие, сопровождающееся немотивированным насилием по отношению к окружающим.
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13k
Владимир 40 минут назад
Староверы чтоль? QR от лукавого?
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2k
Звёздный странник 57 минут назад
Цитата: "Жительница посёлка Суземки..."
Дальше читать не стал, т.к. и так стало понятно про уровень обслуживания в данном регионе. "Этикет? Не, не слышали."
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50k
Элек Мек 59 минут назад
С вилами на радиоприёмники они случаем не бросаются?
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16k
GROMOZEKA Час назад
Почта России, всё еще не в России, а в СССР осталась
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
345930



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