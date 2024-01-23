В Брянской области работницы «Почты России» избили клиентку, которая хотела оплатить заказ по QR-коду

На почте не оказалось сдачи с тысячи рублей, а предложение оплатить по QR-коду взбесило работников «Почты России». На женщину напала работница почты и её мать.
Жительница посёлка Суземки пришла на почту, чтобы отправить письмо. Для этого ей нужно было оплатить отправление. У женщины была только тысяча рублей, а в кассе не было денег, чтобы дать ей сдачу. Тогда посетительница предложила оплатить по QR-коду. Это предложение привело сотрудников почты в бешенство. Работница начала оскорблять посетительницу, а после полезла в драку.
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Оказалось, что в этом отделении работает мать девушки. Она тут же побежала жаловаться матери и просить вызвать полицию.
Я хотела выйти из здания. Но она вцепилась в меня и начала шматовать, схватила за шубу и трепала за волосы. Мужчина-прохожий оттащил её. Тогда меня схватила уже её мать, заведующая отделением. Мой муж был в машине, он увидел, прибежал и вырвал меня. Они ещё и ему курточку порвали, — рассказала «Осторожно, новости» пострадавшая.
Пострадавшая девушка написала заявление в полицию. Ей вырвали клок волос, ставили множество синяков на теле и сломали телефон. Сотрудники почты в ответ направили встречное заявление. Полицейские теперь разбираются в деле.
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-Пусть вылаживает-
Она боится что вся Россия узнает что она еканутая?
Дальше читать не стал, т.к. и так стало понятно про уровень обслуживания в данном регионе. "Этикет? Не, не слышали."