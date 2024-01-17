Школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

«Домашнее задание утром и уроки после обеда. Ты, должно быть, находишься в сильном стрессе, верно?» — поинтересовался полицейский у подростка.

Сообщается, что офицеры провели со школьником беседу и даже помогли ему с домашним заданием по математике. Пользователи соцсетей поддержали ребенка, отметив, что учеба часто вызывает у детей сильный стресс.

О том, были ли привлечены к ответственности родители школьника, не сообщается.