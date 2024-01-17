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Школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

Школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

Автор:
17 января 2024 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   жалоба   полиция   уроки   школьник   щкола   
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Мальчик также рассказал офицерам, что родители заставляют его ходить по выходным к репетитору. Согласно законам Китая, в стране запрещено проводить частные занятия по выходным и праздничным дням для учащихся до 16 лет, поэтому стражи порядка заинтересовались заявлением школьника.

«Домашнее задание утром и уроки после обеда. Ты, должно быть, находишься в сильном стрессе, верно?» — поинтересовался полицейский у подростка.


Сообщается, что офицеры провели со школьником беседу и даже помогли ему с домашним заданием по математике. Пользователи соцсетей поддержали ребенка, отметив, что учеба часто вызывает у детей сильный стресс.


О том, были ли привлечены к ответственности родители школьника, не сообщается.

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Метки: Видео   Китай   жалоба   полиция   уроки   школьник   щкола   
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35k
Teodor Час назад
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Fat Lynx Час назад
Детдомовец через 1..2...
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11k
ScorpionDS Час назад
Так вот куда уехал Павлик Морозов ...
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18k
Nikita 2 часа назад
Был бы в России ли США, то могло произойти и такое
https://youtube.com/shorts/UQIW6EV9HUs?si=nuwSZOpbaZlDHfWg
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