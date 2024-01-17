Школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

Мальчик также рассказал офицерам, что родители заставляют его ходить по выходным к репетитору. Согласно законам Китая, в стране запрещено проводить частные занятия по выходным и праздничным дням для учащихся до 16 лет, поэтому стражи порядка заинтересовались заявлением школьника.
«Домашнее задание утром и уроки после обеда. Ты, должно быть, находишься в сильном стрессе, верно?» — поинтересовался полицейский у подростка.
Сообщается, что офицеры провели со школьником беседу и даже помогли ему с домашним заданием по математике. Пользователи соцсетей поддержали ребенка, отметив, что учеба часто вызывает у детей сильный стресс.
О том, были ли привлечены к ответственности родители школьника, не сообщается.
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https://youtube.com/shorts/UQIW6EV9HUs?si=nuwSZOpbaZlDHfWg