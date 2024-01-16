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Мужик аккуратно на корточках зашел в магазин, выбрал себе пивко, взял бутылочку и также аккуратно вышел.
Если бы не камеры, преступление прошло бы идеально.
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Метки: Видео кб кража магазин на корточках пиво профессионал
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