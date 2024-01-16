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Профессионал своего дела

Профессионал своего дела

Автор:
16 января 2024 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   кб   кража   магазин   на корточках   пиво   профессионал   
1721
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Мужик аккуратно на корточках зашел в магазин, выбрал себе пивко, взял бутылочку и также аккуратно вышел.

Если бы не камеры, преступление прошло бы идеально.

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Метки: Видео   кб   кража   магазин   на корточках   пиво   профессионал   
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7  комментариев
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3k
Илья Час назад
Это уже не человек это животное .
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14k
Artem 6 минут назад
Алкониндзя
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51k
Aleksandr Полчаса назад
Тихо с3,14здил и ушел-называется "нашел" (с)
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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57k
Мойша Час назад
Специалист по тихому проникновению.
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380
ruslan d 2 часа назад
Спец
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Alorous

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